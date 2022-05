Madre e figlio morti in casa a Milano, il corpo della donna sul divano con nastro adesivo sul volto

I corpi senza vita di madre e figlio, 90 e 57 anni, sono stati trovati all’interno della loro abitazione a Milano. Secondo quanto trapelato dalle prime battute d’indagine, l’anziana sarebbe stata rinvenuta sul divano con del nastro adesivo sul volto. Gli inquirenti seguirebbero già una pista.

Madre e figlio morti in casa a Milano, spunta una prima ipotesi sul dramma

La scoperta dei corpi dell’anziana e del figlio sarebbe stata fatta poche ore fa all’interno di un appartamento di via Ande, a Milano. Lo riporta l’Ansa, secondo cui le vittime, 90 e 57 anni, sarebbero state trovate ormai prive di vita da un altro figlio della donna.

Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, riferisce ancora l’agenzia di stampa, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. A rafforzare questa ipotesi, lo stato in cui i due sono stati ritrovati sulla scena.

Madre e figlio morti in casa a Milano, la donna trovata con del nastro adesivo sul volto

Stando alla prima ricostruzione sulle due morti, l’anziana sarebbe stata uccisa dal figlio 57enne. La donna sarebbe stata trovata sul divano della sua abitazione con del nastro adesivo sul volto, in particolare su naso e bocca. Il figlio sarebbe stato trovato senza vita in bagno, impiccato.

Secondo quanto trapelato dalle indagini condotte dai carabinieri, la 90enne viveva da sola in quell’appartamento, al terzo piano dello stesso stabile di via Ande in cui i due figli – uno dei quali proprio il 57enne trovato senza vita con lei – risiedevano, in un’abitazione al piano superiore.

Il dramma si sarebbe consumato nel pomeriggio di ieri, quando il figlio sarebbe andato a casa della madre e, in circostanze al momento ancora da chiarire, avrebbe ucciso la donna prima di suicidarsi nel bagno. A fare la macabra scoperta sarebbe stato il secondo figlio dell’anziana.