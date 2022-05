Marco Cucolo deluso da Roger Balduino all’Isola dei Famosi: “Mi sono sentito due volte tradito”. Il confronto

Marco Cucolo non ha nascosto la sua delusione per la scelta dell'amico Roger Balduino di mandarlo in nomination. All'Isola dei Famosi arriva il faccia a faccia tra i due.

Le recenti mosse di Roger Balduino all’Isola dei Famosi hanno provocato il forte malcontento di un suo grande amico, Marco Cucolo. Il naufrago nelle scorse ore ha avuto un faccia a faccia con il modello, nel quale ha palesato amarezza e delusione per la nomination da lui ricevuta nella scorsa puntata. E non si è tirato indietro nell’accusarlo di tradimento.

Marco Cucolo contro Roger Balduino: “Mi sono sentito due volte tradito“

Aria di crisi nell’amicizia tra Roger Balduino e Marco Cucolo all’Isola dei Famosi, che sembrava ai più inscalfibile. La recente mossa del modello, che nell’ultima puntata ha deciso di mandare in nomination proprio il compagno di Lory Del Santo, ha scatenato la dura reazione del naufrago.

Nelle scorse ore i due hanno avuto un faccia a faccia, con Cucolo che ha palesato la sua amarezza: “Volevo chiarire questa cosa: quando tu hai votato Lory mi sono sentito due volte tradito, come amico e come gruppo. Perché questa cosa ha spezzato il gruppo. Mi hai detto che mi sono comportato male“.

Roger ritiene che il compagno di viaggio sia cambiato nei suoi confronti, e glielo spiega: “Sì, sei cambiato con me, non mi hai parlato“. Marco però ribadisce di non aver mai mostrato improvvisi cambi di atteggiamento, rimanendo sempre fedele a se stesso: “Io da quando sono qua non sono mai cambiato e non mi ha mai cambiato una nomination.

Le ho sempre prese col sorriso e con la gioia e non me ne è mai fregato niente“.

Roger Balduino replica a Marco Cucolo: il confronto a due

L’amarezza di Marco Cucolo si è riversata anche durante un Confessionale, nel corso del quale ha spiegato davanti alle telecamere: “Mi ha ferito di più il fatto che ha tradito la nostra amicizia e a maggior ragione il nostro gruppo“.

Durante il confronto a due, Roger spiega come nel gioco si possano avere differenti vedute e posizioni, ribadendo come non esistano realmente dei gruppi: “Qua il gioco cambia, quello che succede da oggi a venerdì è una motivazione per me, ma per te no: giochiamo diverso.

Mi spiace, se non hai capito niente mi dispiace. I gruppi qua sono solo per mangiare, poi ognuno fa i ca**i suoi. Io non sono parte di nessun gruppo“. La risposta di Marco Cucolo è un misto di stupore ed amarezza, prima di allontanarsi dal compagno di viaggio e andarsene via: “L’importante era saperlo, visto che non lo sapeva nessuno. Comunque dai, va bene così“.