Safe House – Nessuno è al sicuro: curiosità, cast e trama del film con Denzel Washington

La proposta di Italia1 per la prima serata di giovedì 12 maggio 2022 è un adrenalinico action movie con due pesi massimi del genere come Denzel Washington e Ryan Reynolds. Nella pellicola Safe House – Nessuno è al sicuro gli attori interpretano un agente della CIA di nome Tobin Frost ,che dopo dieci anni aver disertato viene catturato dai propri ex colleghi e portato in una safe house, e la sua giovane recluta Matt Weston, che lo dovrà salvare.

La trama, le curiosità ed il cast della pellicola in onda a partire dalle ore 21:20.

Safe House – Nessuno è al sicuro: il cast e e curiosità del film

Safe House – Nessuno è al sicuro è una pellicola d’azione del 2012 diretta da Daniel Espinosa.

Il regista svedese di origine cilena è qui alle prese con il suo primo lavoro in lingua inglese che gli è valso un buon riscontro anche al Box Office italiano.

I protagonisti principali sono Denzel Washington e Ryan Reynolds, con il primo che nel corso della sua carriera ha riscosso molti riconoscimenti dalla critica come ben due premi Oscar, uno come miglior attore non protagonista per il film di guerra Glory – Uomini di gloria, un film drammatico del 1989, e uno come miglior attore protagonista per il film Training Day; mentre il secondo si è fatto ampiamente notare per svariati progetti riguardanti film come Lanterna Verde ed i due film di Deadpool.

Safe House – Nessuno è al sicuro: la trama della pellicola

Tobin Frost è un ex agente della CIA che dopo aver ripudiato alcuni ideali del suo mondo viene per questo punito e catturato per essere torturato in un luogo segreto. Fatto prigioniero dai suoi ex colleghi per essere interrogato si ritrova a dover essere salvato dalla giovane recluta Matt Weston. Messo in salvo da quest’ultimo i due saranno costretti a fare squadra per sgominare i mercenari e fuggire verso la libertà.

Guarda il trailer: