Un figlio di nome Erasmus: curiosità e trama del film con Luca Bizzarri e Daniele Liotti

Un figlio di nome Erasmus va in onda giovedì 12 maggio 2022 in prima serata su Canale5. Scopri le curiosità, il cast e la trama del film con Luca Bizzarri e Daniele Liotti.

La prima serata di Canale5 di giovedì 12 maggio 2022 propone una divertente commedia con un cast corale costellato da conosciuti interpreti nostrani come Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu, Daniele Liotti e Ricky Memphis. Nella pellicola dal titolo Un figlio di nome Erasmus gli attori interpretano quattro amici di vecchia data che ormai quarantenni vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro avevano amato da ragazzi proprio quanodo avevano datto l’Erasmus in Portogallo. Ad aspettarli ci sarà un figlio del quale non si conosce il padre.

Un figlio di nome Erasmus: le curiosità ed il cast della pellicola

Un figlio di nome Erasmus è un film italiano del 2020 diretto da Alberto Ferrari con un folto cast di interpreti provenienti del nostro cinema e della nostra televisione.

La commedia vede come protagonisti un gruppo di amici di vecchia data interpretati da Luca Bizzarri nei panni di Ascanio, Paolo Kessisoglu in quelli di Jacopo, Daniele Liotti a dare il volto ad Enrico e Ricky Memphis nei panni di Pietro. Accanto a loro ci sono anche Carol Alt nei panni di una affascinante professoressa di nome Alexandra e Filipa Pinto a dare il proprio volto ad Alice.

Un figlio di nome Erasmus: la trama del film

Ascanio, Jacopo, Enrico e Pietro sono quattro amici ormai quarantenni che hanno vissuto una esperienza indimenticabile venti anni prima quando si trovavano in Erasmum in Portogallo.

Di tempo ne è passato e gli amici hanno intrapreso strade molto diverse che però si incontreranno nuovamente quando la notizia della morte di Amalia, la donna che avevano amato tutti e quattro, li farà tornare in quei posti a loro cari.

Arrivati a Lisbona per il funerale della donna scoprono che lì vive il figlio che Amalia ha avuto da uno di loro quattro, senza però riuscire a capire chi di loro sia il vero padre.

Il viaggio in Portogallo lì porterà alla scoperta dela verità tra ricordi ed agrodolci emozioni.