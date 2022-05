Gloria Nicoletti diretta su Riccardo Guarnieri: “Diventa un lavoro stare con te”, commento puntata 12 maggio

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati i protagonisti della puntata del 12 maggio a Uomini e Donne. Il cavaliere, però, ha chiamato in causa anche Gloria Nicoletti.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati, nuovamente protagonisti di una puntata intera di Uomini e Donne. Si tratta di quella del 12 maggio, in cui i due hanno mostrato i primi attriti. Il cavaliere ha avuto qualcosa da dire anche a Gloria Nicoletti.

Nuovo chiarimento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Ormai è chiaro: siamo destinati a subire gli pseudo sviluppi della non storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a ogni puntata di Uomini e Donne. E, per mancanza di altri argomenti, vista anche la mancanza delle storie fake di Gemma Galgani, ci tocca subirli per minimo una puntata intera.

Nella puntata del 12 maggio il copione della storiella prevedeva la prima lite seria tra i due, che sappiamo sarà solo la prima di tante altre discussioni. Come sempre Riccardo Guarnieri ha messo il muso alla dama e lei, invece, di correre a consolarlo ha deciso di attaccarlo. Siamo alle solite, loro due litigano sempre così: “Ti sei comportata come ti sei comportata in passato… Povera vittima… Ne vuoi sempre uscire pulita”.

Impossibile. Ancora una volta? Negli ultimi anni hanno fatto questa discussione un numero di volte davvero indefinito. Anche le parole di Ida Platano erano sempre le stesse: “Immediatamente ti sa annullare dalla sua vita… Vado avanti nel mio percorso, dritta nella mia strada”.

Ancora? Lo facesse mai una volta davvero.

Gloria Nicoletti chiude di nuovo con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Se da un lato Riccardo Guarnieri ha sottolineato il suo disappunto nei confronti di Ida Platano, dall’altro il cavaliere ha provato a recuperare almeno con Gloria Nicoletti: “Non ho dato il giusto valore a lei“.

Ma la dama, guadagnando moltissimi punti agli occhi del pubblico, ha deciso di ribadire con forza la volontà di allontanarsi dal cavaliere: “Ho perso anche un po’ la stima… Vedendo tutto questo… Diventa un lavoro stare con te… Contorto”.

Grazie Gloria Nicoletti! Finalmente una dama che, alla prima occasione, molla Riccardo Guarnieri e gliene canta anche quattro. ù

da Platano ha voluto, subito, dire la sua, mettendosi in mostra gli occhi del cavaliere: “Solo io lo potevo sopportare, forse lui pure a me”.