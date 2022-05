Domenica In Show in onda il 27 maggio con Mara Venier, ospiti d’eccezione per i 30 anni del programma Rai

Trent'anni di Domenica In vanno festeggiati: il 27 maggio in prima serata su Rai 1 lo show condotto da Mara Venier.

Domenica In compie 30 anni e festeggia in grande stile. Un compleanno speciale, perché in realtà il trentennio tondo scatterebbe dal 1993. Capiamo insieme chi saranno i protagonisti della serata e perché è importante festeggiare questa ricorrenza.

Mara Venier agli esordi: i primi passi a Domenica In nel 1993

Era il 1993 quando Mara Venier esordiva come conduttrice di Domenica In al fianco di Luca Giurato. Sulle sue spalle un’ingombrante eredità: quella di Pippo Baudo, volto Rai tra i più amati, che totalizza nel tempo 13 conduzioni del programma. La sfida che raccoglie Mara Venier è quella di riportare Domenica In a grandi risultati di Audience, temporaneamente battuti dalla concorrenza.

Venier ci riesce, e grazie alle presenze fisse di professionisti e amici, tra cui Giampiero Galeazzi riesce a far decollare di nuovo il programma.

In breve tempo “zia Mara” diventa la confidente di tutti i suoi ospiti ed è capace di instaurare un clima intimo e libero da pregiudizi. Nel suo studio, così, sono avvenute dichiarazioni di amore e amicizia e molti personaggi dello spettacolo hanno messo a nudo il lato più umano della loro personalità. Proprio grazie a questa predisposizione all’ascolto e all’atmosfera che Venier riesce a ricreare in studio, lo share sale sempre di più, fino a portarla oggi a una media di ascolti pari al 20%, corrispondenti all’incirca a oltre due milioni di spettatori.

Quali progetti ha Mara Venier

Oggi, superata la soglia dei 70 anni, Mara Venier si appresta a condurre la 14esima edizione del programma, battendo così il record di Pippo Baudo. Tempo fa, a un giornalista de Il Messaggero, che le aveva chiesto informazioni sulla possibilità di andare in pensione, Venier aveva risposto secca “La scriva come glielo dico, per favore: col cazzo“. In una recente intervista a Che tempo che fa, zia Mara ha spiegato che la sua decisione dipende dal pubblico, che rimane sovrano e che da anni continua a premiarla.

“Quando il pubblico non mi seguirà più – ha detto la conduttrice a Fabio Fazio – allora andrò in pensione, ma adesso con questi risultati non ce la faccio a smettere”.

Domenica In Show il 27 maggio: gli ospiti della festa

Secondo le anticipazioni diffuse da tvblog.it, saranno moltissimi gli artisti che popoleranno lo studio con abilità tra le più svariate: dal canto alla comicità. Lo speciale sarà trasmesso in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma venerdì 27 maggio a partire dalle 21.25.

Ad animare la serata ci sarà il regista di fama mondiale Ferzan Ozpetek, gli iconici Renzo Arbore e Ornella Vanoni. Ma poi non potranno mancare Gigi d’Alessio e Shel Shapiro, il Volo e alcuni Vip affezionati come Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Luciana Littizzetto. La lista si commenta da sé: tutti gli ospiti sono legati a Mara Venier da rapporti di amicizia e affetto. Con una squadra così, la festa di compleanno di Domenica In Show sarà un successo.