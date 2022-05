Rocio Morales chi è: Raoul Bova, la carriera come attrice e l’importanza dal film Immaturi-il viaggio nella sua vita

Rocio Morales è una delle donne più invidiate d’Italia: qualche anno fa è riuscita a catturare il cuore di Raoul Bova, il bronzo di Riace del cinema italiano, e con lui ha costruito una bellissima famiglia. Al contempo è una donna profondamente realizzata nel suo lavoro: in Italia -e non solo- è stata protagonista di importanti pellicole e produzioni televisive. Nella sua vita, però, c’è molto di più di un binomio lavoro-famiglia di successo: la ragazza con gli occhi neri come pozzi ha una vita e una personalità che pochi conoscono davvero.

Rocio Morales, la carriera: da modella e ballerina ad attrice

Rocio Morales nasce come ha sempre voluto fare la modella: da giovanissima studia giornalismo e poi frequenta l’accademia di recitazione.

Diventa ballerina professionista e comincia a girare il mondo, accompagnando anche Julio Iglesias in tournée e facendosi le ossa nel mondo dello spettacolo. È nella versione spagnola di Ballando con le Stelle che trova i suoi primi spazi televisivi.

Rocio Morales e Raoul Bova: l’incontro sul set di Immaturi

Rocio Morales arriva in Italia nel 2012, anno che segna di fatto un radicale cambiamento della sua vita: sul set conosce Raoul Bova, i due si avvicinano e cominciano a frequentarsi.

Lui sta gestendo una fase di profonda stanchezza nel matrimonio con Chiara Giordano e trova in Morales la motivazione finale per separarsi. Per il mondo del gossip italiano è dinamite che esplode: il rigido, fedelissimo padre di famiglia se ne va con la giovane e bellissima modella e attrice. La coppia riempie le pagine delle riviste, Chiara Giordano diventa la Jennifer Aniston dello stivale: tradita, lasciata e buttata in pasto ai giornalisti. I due tengono duro, si espongono il giusto, parlano il giusto uno dell’altro e in questo misto di riservatezza e amore non celato pian piano conquista pure i detrattori.

Quando lui, a Sanremo (dove lei è co-conduttrice) le porta un mazzo di rose sul palco, ormai nessuno ha più niente da dire. L’amore esploso in fretta evolve in frettissima: nel 2015 nasce la loro prima figlia, Luna, e nel 2018 la segue Alma, la secondogenita.

Rocio Morales e Raoul Bova in Giustizia per tutti

In un’intervista a Elle, qualche anno fa, parlando del compagno Rocio Morales ha dichiarato: “Dopo parecchi anni insieme, mi conosce sotto ogni punto di vista. Penso che se volessi fare un viaggio lunghissimo vorrei farlo con lui, se volessi andare a una festa pazza e ballare fino all’alba vorrei farlo con lui, se volessi dedicare un’intera giornata alla spiritualità, ad aiutare gli altri, a fare beneficenza, come a volte faccio, lo farei sempre con lui”.

Non scherzava: alla fine i due hanno deciso di dividere ogni aspetto della vita, compreso il set: in Giustizia per tutti i due recitano insieme, lui nei panni di un uomo ingiustamente accusato di aver ucciso la moglie, lei in quelli dell’avvocato che lo difende.