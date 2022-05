Un altro domani, tutto sulla serie che sostituirà Uomini e Donne: trama, personaggi e cast

Fra pochissimi giorni tronisti e troniste faranno le loro scelte e diranno il nome di colui/colei con i quali divideranno il proprio profilo Instagram nei prossimi mesi. Tina Cipollari smetterà di inveire contro Gemma Galgani e Gianni Sperti si accomoderà su poltrone meno barocche di quelle messegli a disposizione di Maria De Filippi la quale, finalmente, si godrà un po’ di vacanze, spiegabilmente. Insomma, Uomini e Donne finirà ed uscirà dal palinsesto per i mesi estivi.

Chi sarà a intrattenere il carrozzone dei telespettatori orfani di balli in studio, esterne, litigate, recriminazioni, gossip e compagnia bella?

Quest’anno toccherà alla serie spagnola Dos Vidas, proposta in Italia con il titolo Un altro domani.

Un altro domani, la trama: la storia di Julia

La protagonista di Un altro domani è la 30enne Julia, ragazza dalla vita che scorre su semplici e lineari binari che si accinge a sposarsi con il fidato fidanzato . La bomba che sconvolge la sua vita è la scoperta dell’identità del suo vero padre, che le ha lasciato in eredità una casa ed un nuovo passato. Regalo bonus si rivelerà anche un nuovo presente: Julia deciderà di cambiare vita, traslocare, diventare una ragazza di montagna.

Al contempo i telespettatori scopriranno la storia della nonna di Julia, Carmen, che racconterà l’affascinante mondo della Nuova Guinea degli anni ’50. Sarà infatti Julia a trovare un manoscritto della nonna, in cui quest’ultima ha raccolto tutte le avventure vissute nel suo viaggio, tra cui l’incontro con l’amore della sua vita.

Un altro domani, il casto: chi sono le attrici che interpretano Julia e Carmen

Julia è interpretata da Laura Medesma, attrice piuttosto nota a livello internazionale e che ha studiato recitazione presso l’istituto Orson the Kid di Madrid. Oltre ad essere attrice. Nonna Carmen, invece, è interpretata da Amparo Piñero, attrice già nota al pubblico italiano in quanto era colei che interpretava Lola in Summertime.