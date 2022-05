Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati: le prime immagini del matrimonio, i vip presenti alle nozze

Dopo peripezie, crisi passeggere, ritardi pandemici ed un discreto numero di figli, Marco Fantini e Beatrice Vallli si sono sposati. La coppia vip nata nello studio di Uomini e Donne, a 8 anni dalla celeberrima “scelta”.

Fantini e Valli aspettavano il momento giusto per questo sì da due anni, ma vari lockdown e restrizioni li hanno indotti ad aspettare per celebrare le nozze in pompa magna come era loro desiderio fare, e questo è avvenuto ieri: luogo scelto per i festeggiamenti l magnificante Capri, meta nella quale, diciamolo, ci si sposerebbe pure con il proprio peggior nemico tanto è bella.

Beatrice Valli e Marco Fantini, la proposta di matrimonio a Parigi

La proposta di matrimonio era arrivata a ottobre 2019: del tutto inconsapevoli del fatto che il mondo era in procinto di rotolare giù dal dirupo del Covid-19, i due fidanzati, già genitori di Bianca e – solo lei- di Alessandro, erano pronti a un 2020 più sfavillante che mai. Poi, la vita si era messa di traverso, con le buone e con le cattive: nel 2020 era nata Azzurra ma, soprattutto, le restrizioni pandemiche non hanno permesso a nessun innamorato d’Italia di fare un matrimonio come si deve, se non in pochissimi momenti dell’anno.

Beatrice Valli, due abiti e molto sfarzo: tutto sulla location e gli ospiti

Alla fine la coppia ha deciso di aspettare fino ad oggi, per poter festeggiare con solennità ed il giusto livello di pomposità. Lei aveva due abiti, come usa adesso dai 50mila follower su Instagram in su: uno principesco di Atelier Emé, con gonna di tulle e corpetto a cuore. L’altro era un abito lungo liscio, a sirena, con un torrenziale quantitativo di brillantini e paillettes. Tocco di dolcezza: ad accompagnarla all’altare è stato il figlio Alessandro.

Numerose le foto pubblicate dalla coppia su Instagram, tra cui una che li mostra in abiti “ufficiali” ed una dichiarazione di amore folle: “Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo, ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile.

Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore”.

Alla cerimonia non mancano gli ospiti vip: erano presenti Aurora Ramazzotti ed il fidanzato Goffredo Cerza ed anche Elettra Lamborghini.