Risposare Belen Rodriguez? Stefano De Martino rompe il silenzio: la scelta del ballerino sulle seconde nozze

Stefano De Martino sembra l’uomo dalle mille risorse: ballerino, conduttore, showman, modello, attore. In ogni ruolo appare a suo agio e anche nella vita sentimentale, dopo anni tempestosi, oggi pare avere le idee piuttosto chiare.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: quando e dove si sono sposati

Il 20 settembre 2013, Rodriguez e De Martino si dicono Sì per la prima volta in un paesino in provincia di Novara, nell’abbazia di Santo Spirito a Comignago.

La cerimonia è tradizionale: rito cattolico e abito bianco per la sposa. Poi una grande festa con gli amici di sempre e i volti più noti della tv: da Cecilia Rodriguez a Garrison.

Un anno dopo le nozze, arriva il piccolo Santiago, che oggi ha otto anni e frequenta la terza elementare in una scuola internazionale privata molto celebre di Milano. Il bimbo cambia le vite di mamma Belen e papà Stefano fin da subito e diventa il collante nei momenti difficili della coppia.

La crisi tra Belen e Stefano e l’arrivo di Luna Marì

Dopo 3 anni di matrimonio, un lungo periodo di crisi porta De Martino e Rodriguez a stare lontani per un po’. Tornano insieme nella primavera 2019 ma poco dopo, nel 2020 una forte crisi porta nuovamente la relazione a incrinarsi.

Secondo alcune voci – mai confermate – uno dei problemi era la volontà di Belen di avere un altro figlio, prospettiva a cui De Martino non era ancora pronto. Secondo altre – sempre presunte – ci sarebbe stato un tradimento da parte di lui. L’unica notizia ufficiale in merito però sono le dichiarazioni rilasciate da De Martino, il quale ha più volte genericamente smentito che ci fossero altre persone in mezzo e spiegato che “questioni caratteriali” hanno compromesso la relazione nel 2020.

Dopo la presunta separazione (mai ufficializzata) i due sono comunque rimasti in buoni rapporti. Entrambi premurosi nei confronti di Santiago, partecipando alla sua crescita in armonia.

Le loro apparizioni insieme con il figlio hanno continuato per molto tempo a fare a sperare i fan in un ritorno di fiamma, anche quando Belen si impegna con Antonio Spinalbese. Dal rapporto con quest’ultimo nasce Luna Marì, pochi mesi dopo la nascita della bambina, la relazione con Spinalbese arriva al capolinea.

Il ritorno di fiamma con Stefano De Martino: ci saranno nuove nozze?

All’inizio di marzo 2022, gli amanti del gossip notano un particolare: Belen torna a indossare la fede nuziale e un anello regalatole da De Martino.

Da lì in poi i due sono stati paparazzati in situazioni che lasciavano presagire una frequentazione. Ma erano solo ipotesi.

La conferma, seppure indiretta, arriva prima tramite le parole di Belen a Le Iene, che in risposta a una fan che avanza apprezzamenti su De Martino si lascia sfuggire un: “Fra poco ci rilasceremo”, come se appunto, stessero insieme.

I due sembrano essere tornati insieme, ma con i piedi di piombo, lasciando intendere di volersi vivere con grande riservatezza.

Il 9 giugno De Martino esordirà al Cinema come attore con Il giorno più bello di Andrea Zalone, e in occasione del debutto cinematografico ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, mettendo a nudo diverse parti di sé.

Ha così finalmente ammesso che “Sì”, sta insieme a Belen Rodriguez e ha dichiarato di essere “felicissimo” oggi.

A caccia del lieto fine, il web continua a ipotizzare una rinnovata promessa ufficiale e a chiedersi quando avverrà. Ma la risposta del ballerino non sembra accontentare i fan: “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”.

Sembra dunque che non ci siano nuove nozze in vista, ma chi può dirlo.