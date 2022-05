Uomini e Donne anticipazioni, Luca Salatino sceglie tra Lilli e Soraia: la decisione e le lacrime in studio

Arriva l’estate e, con essa, il momento in cui si tirano le fila delle trame amoroso di Uomini e Donne. Tronisti e croniste, dame e cavalieri devono fare una scelta tra due contendenti: la persona che sceglieranno sarà quella con cui si faranno paparazzare al mare nei prossimi due mesi. In alcuni (rari, diciamolo) casi la “scelta” ha portato a relazioni durature, figli, matrimoni e mutui contestati: più spesso si sono rivelate bolle subito esplose.

Detto ciò non sta al pubblico fare pronostici amorosi, ma solo godere del momento della scelta e scatenare le scommesse. Ad esempio, oggi, chi sceglierà Luca Salatino tra Lilli e Soraia?

Da mesi, Luca Salatino appare come un cuore inquieto: il ragazzo sembra incerto, non si sembrava decidere tra chi, tra Soraia e Lilli, potesse essere la persona giusta per lui. In studio si è visto di tutto: battibecchi, scaramucce, momenti romantici e anche il nascere di amicizie, come quella tra Luca Salatino e Matteo Ranieri.

Luca Salatino, chi è il tronista che oggi farà la scelta a Uomini e Donne?

Luca nasce nel febbraio 1992 a Roma, da genitori separati. È particolarmente legato alla madre, che per lui è fonte di enorme sostegno. Luca Salatino è uno chef e lavora a Trastevere, nel ristorante Pro Loco.

Ha alcune grandi passioni, come la boxe: nei profili social del ragazzo compaiono spesso immagini di lui che si allena o è sul ring.

Nella vita di Luca Salatino non sono mancati i momenti difficili: ha avuto alcuni problemi di salute legati alla schiena.

Luca Salatino sceglie Soraia: le lacrime di Lilli

Luca Salatino ha finalmente scelto: è Soraia la ragazza giusta per lui. La scelta è arrivata non priva di lacrime e tormenti in studio: pare infatti che Lilli, che fin dall’inizio aveva creduto alla possibilità di stare insieme al ragazzo di Roma, sia rimasta profondamente delusa dalla scelta ed è scoppiata a piangere nel momento clou.