Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati: l’indiscrezione, lei avrebbe già cambiato casa

Anna Falchi ed il politico Andrea Ruggieri si sarebbero lasciati: la conferma della rottura della conduttrice ed il politico arriva da Dagospia, che riporta che la conduttrice avrebbe già cambiato casa e vivrebbe altrove con la figlia. A quanto pare la conduttrice televisiva da tempo avrebbe già dato diversi segnali del fatto che la relazione da tempo non andasse bene.

Anna Falchi e la convivenza: “Una realtà impattante”

Che tra i due ci potesse essere aria di crisi si era già capito da tempo: lei, in un’intervista a Oggi, aveva raccontato poche settimane fa: “Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme.

Sembra paradossale ma è così”. Tra Ruggieri e Falchi, che stanno insieme da 10 anni, era iniziata solo di recente una convivenza che però sembra non sia andata come previsto. Riguardo alla convivenza lei, a inizio maggio, diceva: “Senz’altro la convivenza è una realtà impattante per chi non è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia (…) La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero… amen. Facciamo vite diverse, con orari diversi”.

Anna Falchi e l’intervista: aveva già comprato un’altra casa

Che le cose non andassero bene tra i due lo aveva dichiarato anche Novella 2000, dove era stato spiegato che Anna Falchi non solo aveva già deciso di lasciare Ruggieri al tempo dell’intervista, ma aveva anche già trovato un’altra casa dove trasferirsi con la figlia Alyssa Montesi.

Al momento Ruggieri, che era molto legato alla figlia della compagna, starebbe cercando una nuova sistemazione.

Andrea Ruggieri è deputato di Forza Italia ed è noto anche per essere nipote di Bruno Vespa: è un ex avvocato ed è giornalista tv. Ha una grande passione per il tennis ed il calcio. Andrea Ruggieri ed Anna Falchi avevano una relazione dal 2011.