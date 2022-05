Costantino Vitagliano: che fine ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne, con chi sta e che lavoro fa oggi

Tronista tra i più noti di Uomini e Donne, nel suo profilo Instagram ufficiale, Costantino Vitagliano si definisce “Un bravo ragazo, un po’ fuori di testa”.

Gli esordi da tronista di Uomini e donne

Nato a Milano nel 1974, Vitagliano esordisce in tv come “valletto” in alcune tv locali, poi intreccia abilmente la carriera di attore, modello e personaggio televisivo fino ad approdare a La sai l’ultima?. Ma la svolta nella sua vita professionale è certamente segnata dall’ingresso negli studi di Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Inizia tra le file dei corteggiatori, poi siede presto sul trono dei corteggiatori.

Costantino Vitagliano: la carriera

È proprio da tronista del noto programma pomeridiano che scegie come sua compagna Alessandra Pierelli, showgirl e attrice con esperienza teatrale, televisiva e cinematografica, nota per avere recitato in serie tv come Distretto di Polizia e Carabinieri.

Dopo quel periodo solca i palchi di diverse trasmissioni: fa l’inviato di Stranamore, poi di Quelli che..il calcio, poi ritorna da opinionista nel programma che lo ha lanciato, Uomini e Donne. Questa volta però è un opinionista del trono maschile.

Nel 2016 partecipa al Grande Fratello Vip ma solo alla seconda puntata esce dalla Casa più spiata d’Italia.

Poco dopo l’eliminazione, in un’intervista a RTL 102.5 confessa di non volere tornare in tv a causa dei cachet troppo bassi, rivelando peraltro quanto guadagnava per ogni puntata del GF Vip.

Costantino Vitagliano: la vita privata e cosa fa oggi

Negli ultimi anni la sua vita è del tutto cambiata grazie alla figlia Ayla. Poco si sa della sua vita attuale. Ma secondo Libero Quotidiano, avrebbe trovato una nuova fiamma di nome Ambra, con la passione per lo Sport. Sempre secondo questa fonte, oggi lo showman sarebbe testimonial di vari brand e imprenditore.