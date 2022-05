Eleonora Cadeddu nota come “Annuccia” di un Medico in Famiglia è cresciuta ed è un talento: quanti anni ha e cosa fa oggi

Per tutti è Annuccia di Un medico in famiglia, ma oggi Eleonora Cadeddu è cresciuta e ha coltivato tutti i suoi talenti. Com'è la sua vita adesso.

In molti la ricordano come Annuccia Martini, la bimba bionda con gli occhi grandi e curiosi che faceva domande “scomode”. Era la fine degli anni 90 e lei, a pochissimi anni di età era la più coccolata da nonno Libero, interpretato da Lino Banfi e diventato il nonno d’Italia dopo il successo della serie Un Medico in Famiglia. Oggi però è un’attrice affermata e piena di progetti. Scopriamo il suo percorso.

Gli esordi in Un Medico in famiglia a 3 anni e la carriera

La sua selezione avviene quasi per caso: la madre lavorava part-time a Roma e decide di accompagnare il figlio Michael a un provino. Eleonora ha solo due anni, così la mamma la porta con sé e insieme aspettano che il fratellino finisca.

Quando Michael esce, la produzione rimane positivamente colpita dalla bambina e dice alla madre che “Era proprio quello che cercavamo”.

Così inizia la lunga avventura che porta i due fratelli, Eleonora e Michael Carreddu, a recitare entrambi nella serie Rai per 18 anni, dal 1998 al 2016.

Eleonora sul set gioca e improvvisa, non ha un copione e forse è anche questo che permette al pubblico di amarla, vedendo in lei una bimba che si diverte a recitare. Il suo entusiasmo la porta a volare alto e creare sempre nuovi progetti, tra cui un album di canzoni per bambini, inciso nel 2005, a soli 10 anni, e intitolato Lolla- La foglia parlante.

Eleonora Cadeddu dopo Annuccia: cosa fa oggi

Lolla è il vezzeggiativo con cui la chiamano amici e fratelli tutt’ora. Artista versatile, nel 2005 partecipa a Ballando con le stelline, la versione per bambini di Ballando con le stelle. Dopo la maturità conseguita nel 2014, Eleonora si diploma all’Accademia Internazionale di Teatro diploma e poi si iscrive all’Università La Sapienza di Roma. Oggi, a 27 anni, studia per laurearsi in Lingue e insegna teatro ai bambini.

Oltre a questo è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove – con l’allegria e la determinazione che mostrava già da bambina – condivide momenti felici della sua vita privata ma affronta anche temi sociali, ambientali e legati al mondo del Cinema.

La vera famiglia di Eleonora Cadeddu: il forte legame

Il più famoso dei suoi familiari è certamente il fratello Michael, che dopo essersi tolto i panni di Ciccio di Un medico in famiglia ha deciso di cambiare strada e oggi vive in Germania, dove lavora come fantino professionista. Michael ha seguito le orme del padre, di origini sarde e a sua volta fantino professionista.

La madre, originaria dell’Alto Adige, ha creduto nel talento dei suoi due figli fin dal primo momento. Cadeddu poi ha una sorella ed è zia di ben 5 nipoti, con cui gioca moltissimo – a giudicare dalle foto diffuse sul web. Il legame con la sua famiglia è molto speciale e l’attrice non perde occasione per condividere dei momenti insieme.