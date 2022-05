Isola dei Famosi, commento dell’ultima puntata: Marco Maccarini eliminato, la lite tra Vaporidis e Lory del Santo

È andata in onda ieri sera la ventunesima puntata de L’Isola dei Famosi 16, e come in ogni puntata serale non sono mancati i colpi di scena, i momenti di tensione e le sorprese. Come sempre un concorrente è stato eliminato e questa volta è toccato a Marco Maccarini. Tutti i dettagli sull’ultima puntata andata in onda dello show condotto su Canale 5 da Ilary Blasi.

Marco Maccarini eliminato: il televoto flash

I nominati di questa settimana erano 4: Estefania Bernal, Maria Laura De Vitis, Nick Cerioni e Marco Maccarini. Proprio quest’ultimo è finito a Playa Sgamadissima dopo l’eliminazione, non senza prima dare il bacio di Giuda, destinato a Estefania.

Ad un certo punto, però, Ilary Blasi ha calato un asso dalla manica, annunciando un telefoto flash in cui un naufrago storico avrebbe dovuto gareggiare contro due nuovi naufraghi: è stato nominato lo storico Marco Cucolo contro le due novelline Pamela Petrarolo e Maria Laura De Vitis. Queste ultime due sono state non sorteggiate ma scelte attraverso una sfida, in cui Pamela è arrivata ultima e Maria Laura ha barato.

Playa Sgamadissima, il voto finale: Maccarini eliminato

Alla fine è stata scelta Pamela Petrarolo, che è finita a Playa Sgamadissima dove si è scontrata al telefoto con macchini e Roger Balduino: questo telefoto è stato perso da Maccarini, che ha lasciato definitivamente il reality, dopo aver ottenuto il 25% dei voti soltanto da parte del pubblico.

In nomination questa settimana sono finiti Lory Del Santo, nominato da Luca Daffré, ed Estefania Bernal, nominata dal gruppo. Lory Del Santo, nello specifico, è stata nominata per via delle tensioni avute con Nicolas Vaporidis, che hanno dato un grande intrattenimento al pubblico a casa. La grande novità della prossima settimana sarà invece l’arrivo di due stelle delle scorse edizioni del programma, Vera Gemma e Soleil Sorge, che entreranno come ospiti dal 6 giugno.