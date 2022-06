Alberto Matano si sposa con il compagno: a celebrare le nozze la famosissima vip, amica della coppia

Alberto Matano convolerà presto a nozze con il compagno Riccardo, con cui ha una relazione da anni: tutto sul suo coming out in diretta e sulle nozze.

Alberto Matano convola a nozze: il discreto e riservatissimo conduttore de La Vita in Diretta è uscito allo scoperto ed ha spiegato di aver organizzato un matrimonio per l’inizio dell’estate con il compagno Riccardo. Che Matano avesse voglia di fiori d’arancio era già stato chiarito, ma il conduttore non si era mai esposto particolarmente sull’effettiva organizzazione delle nozze. A quanto pare Matano e il compagno stanno insieme da molti anni e sono stati molto bravi a nascondere la loro vita privata dai riflettori e dai paparazzi (ebbene sì, è possibile essere una persona famosa ed avere una vita privata senza che questa finisca sui giornali: incredibile ma vero).

Alberto Matano sposa Riccardo, misterioso compagno di una vita

Che Alberto Matano avesse un fidanzato era cosa ormai nota: era stato proprio metano a raccontarlo nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera, lo scorso febbraio: “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Sì vorrei sposarmi e magari senza fare passare troppo tempo”. C’è un compagno, dunque, avranno pensato i fan del conduttore!

Tempo prima Matano si era già aperto riguardo alle sue preferenze di genere, pur mantenendo la riservatezza che lo contraddistingue: il conduttore aveva infatti fatto un coming out televisivo non plateale, bensì estremamente sottile e spontaneo.

Più che un coming out, in realtà, era sembrato un aneddoto qualunque sulla sua vita intima, raccontato nel contesto della narrazione di un fatto a lui non direttamente connesso. Era il periodo della discussione del Ddl Zan e Matano, a La Vita in Diretta, aveva dichiarato, parlando di omofobia: “È successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle”.

Alberto Matano sulla vita privata: “Sano proteggere i propri sentimenti”

D’altronde per Matano la sfera privata è preziosissima e da preservare, come aveva spiegato al Corriere: “Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti.

E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”.

Delle nozze non si sa molto, se non che verranno celebrate a breve, ma un dettaglio è stato diffuso a Chi, il settimanale che ha dato la notizia: a celebrare le nozze sarà Mara Venier, amica di vecchia data di Matano e, possiamo scommetterci, cara amica anche del futuro Signor Matano, il misterioso Riccardo.