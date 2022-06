Il padre di Belén Rodriguez è in ospedale: sottoposto a intervento chirurgico, le sue condizioni

Gustavo Rodriguez è finito in ospedale: il padre di Belén Rodriguez è stato fotografato dalla moglie Veronica Cozzani dopo aver subito un intervento chirurgico al colon.

I follower della conduttrice hanno provveduto immediatamente a fare gli auguri di pronta guarigione a Rodriguez, che appare in buone condizioni dopo l’intervento.

Gustavo Rodriguez è reduce dalla partecipazione a l’Isola dei Famosi, dove ha partecipato insieme al figlio Jeremias. Negli ultimi tempi, a quanto pare, aveva avuto dei problemi al colon, tanto da dover ricorrere ad un intervento chirurgico. Veronica Cozzani, la moglie -e madre dei fratelli Rodriguez, Belén, Cecilia e Jeremias- ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che mostra il marito in camice ospedaliero, con la captino: “Gus…qui te mejores pronto!” (Over: “Gus, guarisci presto!

”).

I fan di papà Rodriguez si sono subito preoccupati, naturalmente, ma con un messaggio sono stati tranquillizzati proprio da Veronica Cozzani: “Gli hanno fatto un intervento chirurgico perché si è ‘bucato’ il colon! Sta meglio adesso”.

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez: un amore di lungo corso

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez stanno insieme da moltissimi anni e la figlia Belén ha più volte spiegato che il loro amore è stato per lei un esempio importante nella sua vita sentimentale.

Lui, tempo fa, in un’intervista aveva descritto lei come il suo unico amore: “È il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l’uno per l’altro.

Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo”.

Da anni i coniugi Rodriguez risiedono in Italia in pianta stabile: la coppia ha infatti voluto avvicinarsi ai tre figli Jeremias, Cecilia e Belen, che in Italia hanno piantato radici e trovato molti affetti. I due Rodriguez senior hanno anche così la possibilità di godersi i due nipotini, Santiago e Luna Marì, figli di Belen Rodriguez avuti con Stefano De Martino ed Antonino Spinalbese.