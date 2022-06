Liliana De Curtis è morta: addio all’unica figlia di Totò

Si è spenta a Roma Liliana De Curtis, la figlia di Antonio De Curtis (Totò) e Diana Rogliani. Attrice di teatro, aveva recitato anche nell’Orient Express di Carlo Ludovico Bragaglia e nel film San Giovanni decollato di Amleto Palermi.

Il suo nome non fu scelto a caso: Liliana era infatti lo pseudonimo di Eugenia Castagnola, ballerina e attrice legata sentimentalmente a Totò che si tolse la vita a soli 35 anni. Come riporta l’Ansa, i figli Elena Anticoli De Curtis e Antonello Buffardi De Curtis hanno speso immediate parole di addio per la madre.

La lettera della figlia Elena alla madre Liliana de Curtis

Conscia che quelle di sua madre erano le ultime sofferenze, Elena ha affidato all’Ansa una lettera che è quasi una poesia.

Il suoi messaggio esordisce dicendo: “​​Mamma, la prima parola che pronunci. Mamma, quando ti chiamo, ti vedo correre verso di me, mi prendi in braccio, mi guardi e mi abbracci forte forte al tuo petto. Mamma so che ci sei sempre con me, il calore del tuo corpo mi accompagnerá a vita. Oggi mi fai piangere, ma fino a ieri mi hai fatto sorridere”.

Poi il ricordo si fa più intenso ed emotivo: “Senza amore – prosegue la figlia nel suo ricordo – la vita perde il suo significato.

Mentre scrivo sento il tuo respiro flebile e stanco, a breve questo respiro non lo udiró piú, ma mi pervaderá il sollievo, sollievo perché la tua sofferenza é terminata, apparterrai alla morte, sei diventa seria hai abbandonato le pagliacciate dei vivi”.

L’addio alla grande donna si chiude con un ringraziamento e una dichiarazione di amore eterno: Grazie mamma, mi hai permesso di starti accanto fino alla fine, mi hai permesso di restituirti tutto l’ammore di cui mi hai ricoperto.

Ti voglio bene assaje“.

Le parole del figlio Antonello Buffardi De Curtis

L’agenzia di stampa riporta inoltre le parole del figlio Antonello Buffardi de Curtis, che con grande dolore ha comunque voluto ricordare che sua madre “Ha vissuto alla grande” e che “il regalo più bello che mi ha dato è che l’aiuto non si nega a nessuno”.

Come informa l’Ansa, i funerali di Liliana De Curtis si svolgeranno a Napoli domani alle 11 nella Chiesa di via Vergini 45.