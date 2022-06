Sei sorelle, anticipazioni puntata del 3 giugno: la scelta difficile di Celia e Francesca

Sei Sorelle è la nuova soap opera spagnola che è andata a sostituire il Paradiso delle Signore nella programmazione televisiva, ma ha già ottenuto ottimi risultati di share.

Le vicissitudini delle sorelle Silva stanno appassionando i telespettatori, che vogliono scoprire come le 6 ragazze riusciranno a salvare se stesse e l’azienda di famiglia.

Sei Sorelle, cosa è successo finora: la morte di Don Ferdinando

Nelle ultime puntate è stato scoperto il segreto che Don Ferdinando, prima di morire, teneva nascosto anche alle sue figlie: l’azienda tessile Silva è in bancarotta e gli operai da tempo non ricevono lo stipendio.

Le ragazze si sono dunque trovate dopo la sua morte a voler salvare un’impresa di famiglia che scoprono avere gravi problemi finanziari: inoltre, dato che sono tutte donne e ci troviamo a inizio dello scorso secolo, nessuno sembra disposto a dar loro credito.

Le sorelle Silva si sono ritrovate a dover fare delle scelte di vita difficili per mantenersi e cercare di salvare l’azienda. Celia e Francesca dovranno, in queste puntate, mettere da parte i loro sogni e sacrificarsi per aiutare la famiglia: una abbandonerà gli studi, l’altra comincerà a lavorare come cantante.

Sei Sorelle: Celia e Francesca si sacrificano, Salvador riceve una richiesta di aiuto

La situazione in fabbrica peggiorerà: arriveranno nuove tensione per via degli operai che non ricevono lo stipendio.

Celia vedrà questa realtà da vicino perché andrà a lavorare in fabbrica, dove stringerà una bella amicizia con un’operaia: le due si aiuteranno reciprocamente.

Il rapporto tra Diana e Salvador vivrà nuove tensioni: da una parte la ragazza è mossa dall’orgoglio, dall’altra sa che non può permettersi di fare a meno del suo aiuto, quindi parlerà con lui per cercare di farlo restare. I problemi economici della famiglia peggioreranno, ma sarà da aiutanti e domestici che arriverà un inaspettato aiuto: sono in molti a volere bene alle sorelle Silva e a sperare in un loro risollevamento.