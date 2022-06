Giulia De Lellis e la crisi con Carlo Gussalli Beretta: l’influencer rompe il silenzio

Giulia De Lellis ha abituato il suo pubblico, soprattutto nella fase post Uomini e Donne e nel momento del burrascoso rapporto con Andrea Damante, a raccontare molto della sua quotidianità. Ora che la De Lellis divide il suo quotidiano con l’erede Beretta la musica è cambiata: Carlo Gussalli Beretta è uomo dal basso profilo social e non ama comparire ogni due per tre nelle stories della sua fidanzata: sono rarissimi i selfie di coppia ed i due non sono i tipi da chiacchere a due volti nelle stories. Non ci sarà mai una diretta De Lellis-Gussalli Beretta.

Ultimamente però il Gussalli Beretta era proprio scomparso dai social della Giulietta Nazionale, e il gossip è partito in men che non si dica.

Giulia ha lasciato Carlo. Anzi: Giulia ha lasciato Carlo e sta di nuovo con Damante. Anzi, ancora: Giulia ha lasciato Carlo, e sta scrivendo un secondo libro.

Adesso è lei che, appena atterrata in Italia con il fidanzato (che quindi, incredibile ma vero, c’è) smentisce tutto e spiega cosa sta accadendo.

Giulia De Lellis ai suoi follower: “Prendete degli integratori”

La lunga serie di stories di Giulia de Lellis inizia con un consiglio: “Prendete degli integratori”. Ai suoi fan che si sono bevuti la storia della crisi, quella del tradimento con Damante e quella del libro consiglia infatti di prendere dei rimedi perché “il caldo vi ha già dato alla testa”.

Indignazione ironica per il titolo del libro ipotetico “non c’è nessun libro, poi con quel titolo orribile…da me vi dovete aspettare un po’ più di creatività”.

Sul fidanzamento, spiega: “Avevo fatto X stories per dirvi che sono fidanzata…cosa per me scontata, per alcuni anche…per altri no…ma Instagram me le ha cancellate”. A quanto pare il fidanzato Carlo Gussalli Beretta appare poco nelle sue stories perché è una persona molto riservata e non ama le manifestazioni pubbliche eccessive.

La coppia, però, va a gonfie vele.