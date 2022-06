Sabrina Ghio ha partorito: è nata la seconda figlia dell’influencer, il romantico nome della piccola

Una nuova notizia di gioia è arrivata in casa Ghio-Negri: l’ex concorrente di Uomini e Donne e Amici è diventata mamma per la seconda volta : è nata oggi Mia, la secondogenita di Sabrina Ghio e del compagno Carlo Negri.

Sabrina Ghio mamma per la seconda volta: è nata la piccola Mia

L’annuncio della gravidanza era arrivato a fine gennaio: Sabrina Ghio aveva pubblicato un video che la ritraeva con un piccolo pancino, mentre la figlia Penelope e il fidanzato Carlo Negri partecipavano alla sua gioia. Il messaggio condiviso insieme al video aveva toni agrodolci e lasciava intuire che si fosse trattato di una gravidanza sofferta, cercata, desiderata: “Solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora”.

Il dolore ha lasciato poi il post alla gioia e sono arrivate tantissime immagini di Sabrina Ghio con il pancione fino all’ultima di due giorni fa.

Sabrina Ghio prima del parto: le contrazioni preparatorie

Oggi, l’annuncio sui social: “Adesso ci sentiamo completi! 07.06.2022 3 kg di puro amore…alle 12.10 sei nata tu…Mia Negri”.

Proprio 21 ore fa l’influencer raccontava nelle stories di sentire delle contrazioni preparatorie, anche se ammetteva di non ricordarsi più la sensazione provata subito prima di partorire la prima volta. A quanto pare la secondogenita ha voluto fare le cose di fretta, visto che poche ore dopo è voluta nascere. A breve Carlo Negri e Sabrina Ghio si sposeranno a breve: ieri, quando parlava di contrazioni imminenti, Sabrina Ghio si trovava proprio ad una prova per l’acconciatura del matrimonio.