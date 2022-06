Sei Sorelle, anticipazioni puntata del 7 giugno: le Silva prendono una decisione definitiva sulla fabbrica

La puntata di oggi della soap opera Sei Sorelle vedrà uno sviluppo degli eventi immerso nella tensione per le sorelle Silva: mentre il mondo intorno a loro precipita, le ragazze dovranno infatti prendere una decisione molto importante riguardo alla loro vita.

Sei sorelle, anticipazioni: operai pronti allo sciopero, la decisione

La situazione a casa delle sorelle Silva è giunta alla disperazione: oltre ad aver finito i soldi ed aver dovuto vendere alcune loro proprietà e beni per procurarsi il sostentamento quotidiano, le ragazze ora si trovano a dover affrontare una situazione di fortissima tensione in fabbrica.

Gli operai non vengono infatti pagati da tempo per via della crisi finanziaria della Tessile Silva, sono scoraggiati e Jesus, scagnozzo di Don Ricardo, fa di tutto per convincere gli altri a scioperare -per mettere le Silva definitivamente alle strette.

Le ragazze nel frattempo hanno cercato varie soluzioni per andare avanti: Diana ha chiesto un anticipo a Don Aurelio per produrre le stoffe dei panni verdi dei tavoli da gioco, mentre Adela ha cercato di convincere German di Ville de Paris a non recedere gli accordi che lo vedono come cliente. Questo non basta però a salvare la situazione, e sarà Diana a proporre alle sorelle una soluzione: lavorare tutte in fabbrica.

Ciò permetterebbe a loro di risparmiare sui costi, mostrare empatia agli operai ed imparare di più sul lavoro. Troveranno l’aiuto degli operai, ma scopriranno anche che lavorare in fabbrica è molto impegnativo e può essere pericoloso.

Sei Sorelle, share tiepido: i numeri delle prime due settimane

Le prime settimane di messa in onda della soap opera spagnola hanno registrato ascolti buoni ma non eccezionali: Sei Sorelle, pur facendo uno share tra il 14 ed il 15%, non raggiunge i numeri esorbitanti di Il Paradiso delle Signore, che raggiungeva un solido e fisso 18% di share.

La serie con Roberto Farnesi ed Alessandro Tersigni tornerà a ottobre, con la settima stagione: non si sa ancora come sarà ricollocata la soap spagnola.