Una vita, anticipazioni puntata del 7 giugno: viene svelato il grande segreto di Rosina

Grandi momenti di rivelazione nella prossima punta di Una Vita: Rosina e Hortensia passano del tempo insieme e un grande segreto sta per venire a galla.

Nuovi intrighi in Una Vita, la soap opera spagnola che vede intrecciarsi i destini di due classi sociali tra il 1899 ed il 1920 nel civico 38 di Calle Acacias, a Madrid.

In questa puntata vedremo cosa succede dopo l’incontro di Guillermo e Azucena, e verrà svelato un segreto che riguarda una delle famiglie del palazzo.

Una vita, anticipazioni: l’incontro di Guillermo ed Azucena e le bugie di Rosina a Hortensia

Grandi novità al civico 38 di Calle Acacias: Guillermo, nipote e nuovo proprietario del Ristorante Secolo XX, incontra Azucena e rimane folgorato dalla sua belle zia e dal suo carattere, e non esita a farle capire i suoi sentimenti.

Cosa ne penserà la ragazza?

Per qualcun altro arrivano invece cattive notizie: Rosina pare infatti che sia caduta in rovina e che stia cercando con tutte le sue forze di celare il segreto. Purtroppo in città arriva Hortensia, la sorella che capisce subito cosa sta succedendo, anche perché lei stessa ha grossi problemi di denaro. Alla fine metterà alle strette la sorella.

Nelle prossime puntate vedremo momenti di tensione tra Valeria e David, mentre vedremo che fine farà la sceneggiata di Rosina con la sorella Hortensia (alla quale cercherà di continuare a mentire).

Una vita, settima stagione: cosa succederà al civico 38 nelle prossime puntate

La settima ed ultima stagione di Una Vita si apre su un quadro estremamente difficile: Don Felipe vive una vita di clausura chiuso nei suoi appartamenti, mentre i vecchi proprietari del ristorante Secolo XX se ne sono andati.

Ramon, ormai, è un uomo cinico e disilluso.

Ottimi dati di share per Una Vita, che ieri ha toccato il 22,2% di Auditel su Canale 5. Un altro domani, che sta facendo ascolti esplosivi, è arrivato a 23,6% di Auditel. Le soap spagnole Mediaset sembrano battere quelle in Rai: Sei Sorelle ha toccato a malapena il 14,5% di share.