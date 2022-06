Sei Sorelle, anticipazioni dell’8 giugno: un colpo di fulmine in casa Silva, la reazione di Diana

Continua l’avventura delle sorelle Silva, che dopo la morte del padre si trovano a dover trovare mille soluzioni diverse per salvare l’attività di famiglia e, contemporaneamente, cercare di non compromettere troppo la loro reputazione.

Questa puntata sposterà l’attenzione dei telespettatori dalla fabbrica e dai problemi finanziari e si concentrerà più sui problemi di cuore: la piccola Elisa, l’ultima delle sorelle, ha infatti preso una cotta per una persona più grande di lei.

Sei Sorelle, Elisa si innamora di Salvador: la reazione di Diana

La vita procede a casa Silva, tra alti e bassi. Le sorelle hanno deciso di cimentarsi nella vita da operaie, cercando in questo modo di avvicinarsi agli operai e al contempo di risparmiare sui costi.

A dirigere la fabbrica c’è Salvador Montaner, dongiovanni giunto in famiglia da poco. Salvador è immediatamente entrato in conflitto con Diana: sebbene lui sia attratto da lei e dal suo forte carattere, per Diana l’uomo rimane un semplice dongiovanni e non si fida delle sue maniere. A qualcun altro invece i modi di Salvador piacciono molto: Elisa, la piccola di casa, si innamora perdutamente dell’uomo dalla prima volta che i due si incontrano. Alla ragazza non sembra importare molto della loro differenza d’età ed escogita un piano per passare del tempo con lui.

Quando Salvador si accorge delle intenzioni della ragazza cerca subito di fermarle, e avverte Diana di cosa sta accadendo: la sorella maggiore ha però una reazione negativa alla notizia perché pensa che quanto è accaduto sia dovuto ai modi di Salvador.

Francisca canta usando uno stratagemma

Mentre in famiglia si sviluppano complesse trame amorose, Francisca si trova davanti ad un problema: non vuole che le persone la vedano cantare in un locale e intuiscano che la famiglia Silva ha dei problemi.

Sarà Gabriel a trovare per lei la soluzione giusta e a permetterle di cantare.

Le puntate della prima stagione di Sei Sorelle sono visibili ogni giorno alle 15.55 su Rai1 o, on demand, su Raiplay.