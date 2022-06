Anna Pettinelli è di nuovo single: è finita con il marito Stefano Macchi, le parole della coach di Amici

Anna Pettinelli è di nuovo single: l’ex concorrente di Temptation Island, nonché coach di Amici, non ha più una relazione con Stefano Macchi. È stata lei a parlare della rottura in occasione di un’intervista nel corso del programma S’è fatta notte di Maurizio Costanzo.

Anna Pettinelli in crisi da tempo: “Non va bene per niente”

Che la coppia fosse in crisi era una realtà già paventata da mesi, ed era stata proprio lei a dire che le cose non andavano affatto bene. In occasione di un’intervista a aVerissimo Silvia Toffanin aveva chiesto alla coach come andassero le cose sul fronte sentimentale, e lei aveva risposto con una dichiarazione che non lasciava spazio ad ipotesi positive: “Mi devi invitare un’altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga.

Ne parleremo fuori dal contesto di Amici. Non va per niente bene, poi ti racconterò”.

Anna Pettinelli e la fiamma spenta: “Ad un certo punto è arrivata notte”

A quanto pare non ci sono stati contrasti al vetriolo, liti o tradimenti nel rapporto tra i due ex: sembra che la fiamma si sia semplicemente spenta. “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi, quando ad un certo punto è arrivata notte, ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”, ha dichiarato Pettinelli nell’intervista a Maurizio Costanzo, giocando sul nome della trasmissione.

Si è dunque trattato di un rapporto che è semplicemente andato a spegnersi senza che nessuno dei due componenti della coppia potesse salvarlo.

Stefano Macchi ed Anna Pettinelli stavano insieme da quasi 10 anni. I due avevano una grande differenza d’età (quasi 18 anni) e si erano sposati due volte: la prima in Italia e la seconda con un romantico matrimonio alle Maldive, nel 2018. L’anno dopo la coppia si era presentata su una spiaggia ben differente da quella maldiviana, ovvero quella del programma Temptation Island, che ha messo a dura prova la coppia di coniugi.

Alla fine del programma i due sono comunque rimasti insieme.