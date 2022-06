Le migliori serie TV italiane da seguire

Nell’ultimo decennio, il modo in cui usiamo i media ha subito un fondamentale cambio di

paradigma. È successo a piccoli passi: TiVo, VOD e l’ascesa delle reti di streaming sono tutti

progressi fondamentali nel rimodellare il modo in cui affrontiamo i formati di narrazione

serializzati. Allo stesso tempo, c’è stata l’ascesa della cultura di smartphone e tablet sui quali puoi

giocare a giochi come casinò online, nonché l’opportunità che deriva dall’avere uno schermo

davanti al viso per la maggior parte delle ore di veglia.

In seguito, abbiamo preparato per voi una lista con alcune delle migliori serie TV italiane da

guardare.

Il Commissario Montalbano

“Il commissario Montalbano” è uno dei drammi italiani più duraturi. Il primo episodio è andato

in onda nel 1999 e la serie continua ancora oggi.

Questa serie, basata su una serie di romanzi bestseller dell’autore siciliano Andrea Camilleri,

segue il Commissario Montalbano mentre cerca di risolvere i crimini in una Sicilia

assolutamente meravigliosa e panoramica.

Mentre i crimini che deve risolvere possono essere a volte raccapriccianti e oscuri, lo spettacolo

ha la sua parte di leggerezza. Il commissario cerca di bilanciare la sua relazione a distanza con

Livia e la sua vita lavorativa, oltre a sopportare i suoi eccentrici colleghi.

Gomorra

“Gomorra”, che si svolge a Napoli, è un dramma poliziesco oscuro e crudo sui mafiosi moderni.

Segue le vite di diversi membri di una famiglia criminale, così come le lotte di potere che devono

affrontare sia all’interno che all’esterno della mafia.

I critici lo paragonano alla fortunata serie americana “The Wire” perché si concentra sui vari

livelli di criminalità nella gerarchia mafiosa, dai sicari per strada allo stesso boss della mafia.

Il paradiso delle signore

“Il paradiso delle signore”, un dramma romantico in costume basato in parte su un romanzo

francese (“Au bonheur des dames”), racconta le vite dei lavoratori in un grande magazzino nella

Milano degli anni ’50.



La serie parla non solo delle speranze e dei sogni dei dipendenti del negozio, ma anche delle

speranze e dei sogni dell’Italia nel suo insieme in un momento in cui la cultura italiana stava

cambiando radicalmente. Questo spettacolo ti farà divertire mentre ti insegnerà anche la storia

del bel Paese.

Romanzo Criminale

“Romanzo Criminale” è tratto da un altro romanzo, questa volta di un noto giudice italiano di

nome Giancarlo de Cataldo. La trama è ambientata a Roma e si basa in parte sulla storia vera

della Banda della Magliana, una famigerata organizzazione criminale che ha operato dagli anni

’70 agli anni ’90.

Questo spettacolo è per te se ti piacciono i programmi oscuri su droga, violenza,

criminali e potere!

1992

“1992” è una bella serie drammatica sulla corruzione politica, simile alla popolare serie

americana “House of Cards”.

Lo spettacolo segue le vite di sei persone che stanno indagando

sulla corruzione nell’ambito di un’operazione nella vita reale chiamata “Mani pulite”.

L’obiettivo di Mani pulite era ridurre la quantità di attività criminale da parte di coloro che erano

al potere in Italia negli anni ’80 e ’90, e ha portato a una revisione del sistema politico italiano.



Questa serie è basata su eventi storici, quindi non è solo divertente; è anche educativo!

I medici

Questo spettacolo non è interamente in italiano, ma la versione doppiata in italiano è attualmente

estremamente popolare tra i telespettatori italiani. “I Medici“, con Dustin Hoffman e molti altri

volti noti di Hollywood, è un film sulla dinastia dei Medici nella Firenze del XV secolo,

incentrato sulla vita e l’ascesa al potere di Cosimo il Vecchio, che divenne il capo della

Repubblica Fiorentina nel 1434.



La famiglia Medici è molto cara ai fiorentini e questo spettacolo è un ottimo modo per conoscere

la loro storia, per non parlare degli splendidi panorami della città! “I Medici” è difficile da

trovare online in questi giorni, ma spero che possiate vederlo dal vivo.