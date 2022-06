Sei Sorelle, anticipazioni della puntata del 9 giugno: Blanca è in difficoltà, in fabbrica accade una tragedia

Continuano le avventure delle sei sorelle Silva. Le ragazze continuano a nascondere all’intero paese la morte del padre, Don Ferdinando, per non perdere il controllo della fabbrica: purtroppo la situazione non è semplice da sostenere: nascondere una morte è una bugia dalle gambe corte e prima o poi la verità verrà a galla. Intanto, la mancanza di soldi porta nuove tensioni in famiglia: da una parte Blanca avrà problemi a sostenere i costi del suo matrimonio con Rodolfo, ricco rampollo del paese. Dall’altra, il tentativo di alcune di loro di lavorare in fabbrica le porterà a correre rischi molto grandi, anche dovuti alla loro inesperienza sul campo.

Blanca prepara il matrimonio, ma Dolores la mette in difficoltà

Blanca ha un guaio da risolvere: il suo matrimonio imminente con Rodolfo sembra essere troppo costoso per le attuali possibilità economiche della famiglia Silva. Dona Dolores, la madre del suo fidanzato Rodolfo e sua futura suocera, sta infatti organizzando delle nozze non risparmiando su nessun dettaglio. Blanca non si trova però nella condizione di spiegare di non avere i soldi per pagare la sua parte, o dovrebbe rivelare a tutti della morte di suo padre. A farne le spese è il suo rapporto con Rodolfo, il quale, vedendola agitata durante i preparativi, pensa che la fidanzata gli stia nascondendo qualcosa che potrebbe riguardare il loro rapporto.

Celia e Petra provano un nuovo macchinario e si mettono nei guai

Anche Celia si potrebbe trovare nei guai: lei e Petra, l’operaia con cui ha stretto amicizia, insisteranno con Miguel per utilizzare un macchinario molto complesso.

Nonostante il ragazzo le metta in guardia dai rischi, loro andranno avanti nell’utilizzo finché sarà Miguel a rimetterci la salute. Il ragazzo, venuto in loro soccorso dopo un problema tecnico, si ferirà gravemente alla mano.

Quali saranno a questo punto le conseguenze per le sorelle Silva?

Anche Salvador Montaner comincia a dare problemi alle sorelle: l’uomo vuole infatti parlare con il suo nuovo datore di lavoro che è, purtroppo…Don Ferdinando. Per le sorelle sarà difficile nascondere ancora a lungo la verità.