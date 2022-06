Agata Reale e la malattia, l’ex ballerina di Amici parla di chi le è stato accanto: il retroscena su Maria De Filippi

La ballerina di Amici di Maria De Filippi in una lunga intervista a Libero Tv racconta i difficili momenti affrontati durante la malattia e le persone che le sono state vicine. Il supporto della famiglia e il messaggio ricevuto da Maria De Filippi.

Agata Reale e la malattia: il percorso “tosto” della ballerina di Amici

Non ha perso la grinta Agata Reale, che malgrado le difficoltà oggi sembra forte come negli anni in cui ballava ad Amici. Di momenti durissimi però deve averne trascorsi tanti: “Ho scoperto di avere la leucemia a novembre 2019 – racconta a Raffaele Tizzano – da lì il ricovero per sei mesi, poi chemioterapia devastante: mi hanno dato 15 giorni di vita, essendo la mia quella fulminante”.

Le prospettive non erano affatto rosee e i medici le hanno posto davanti lo scenario più realistico secondo loro, senza darle false speranze: “Mi hanno detto se siete credenti pregate”.

Ha affrontato la malattia nel periodo del Covid, con contatti azzerati e accessi limitati ai pazienti negli ospedali. Se ripensa a quei mesi, confessa che è stata “Tosta. Non riuscivo a vedere i parenti, neanche toccare la mano di mia madre o guardare mio marito”. Ma il suo è stato un percorso da guerriera e non si è mai arresa e ha cercato di affrontare la cosa dicendo a se stessa “Bene, okay, il mostro è arrivato: adesso lottiamo, devo sconfiggere il mostro”.

Oggi sta meglio, racconta che il suo medico le ha “salvato la vita” e continua a coltivare tutti i suoi sogni. Il suo pensiero fisso però non è solo la carriera: “Non ho paura di morire ma di creare un disagio a mia figlia che ha solo cinque anni e quando mi sono ammalata ne aveva tre”.

Il marito di Agata Reale: “mi stava accanto ogni giorno”

Quando ha iniziato questo percorso i medici l’avevano preparata alla possibile fuga da parte del marito, che sarebbe potuto scappare davanti a tutto quel dolore.

Ma così non è stato e anzi sembra che questa esperienza abbia rafforzato il legame tra i due. “Ho avuto la fortuna di avere accanto a me un angelo. Mi prendeva in braccio quando non riuscivo a camminare, stava con me quando avevo purtroppo anche problemi per andare in bagno. Ed era con me: lui mi lavava, mi è stato accanto ogni giorno, ogni singolo momento: è l’amore”. Sulla sua anima gemella, in effetti non ci sono grandi informazioni. Sappiamo che si chiama Carmelo De Luca e secondo le informazioni ricavabili su internet lavora come modello e attore.

Su Instagram ci sono alcune foto che li ritraggono insieme, tra cui quella del giorno delle nozze.

La reazione dello staff di Amici e il messaggio di Maria De Filippi

All’indomani della diagnosi, le persone che le stavano vicine si sono subito attivate per capire come potessero aiutarla.

“Il giorno in cui sono entrata in ospedale, mio marito era disperato. La prima cosa che ha fatto è stato sapere se potevamo avere aiuto da qualche medico “luminare” e contattò Luca Zanforlin“ – lo storico autore di Amici di Maria De Filippi fu quindi il primo a sapere della malattia. “Sono stati tutti eccezionali, – racconta la ballerina e conduttrice – appena Maria e tutto il team l’ha saputo si sono subito prodigati.

Hanno dovuto cercare il cartaceo, hanno mandato dei professori. Sono stati molto carini, poi mi hanno detto ‘rimani dove sei’ perché il mio medico era bravo”. Poi Reale ha ricevuto un regalo più che gradito, che ha raccontato per la prima volta a Libero tv: “Maria mi ha mandato un messaggio che ho molto apprezzato, di incoraggiamento, di non mollare perché sono forte”. L’artista ha poi spiegato l’importanza di rendere nota la sua esperienza per infondere coraggio a chiunque si trovi in una condizione simile alla sua e mostrare che la malattia va affrontata con coraggio.