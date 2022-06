Sei Sorelle, anticipazioni puntata del 10 giugno: la verità dietro l’infortunio di Miguel

La puntata di oggi di Sei Sorelle vedrà lo sviluppo di alcune trame già iniziate. Mentre in fabbrica le sorelle Silva devono fare i conti con un infortunio, a casa Elisa, la più piccola, ha avuto un colpo di fulmine con la persona sbagliata e questo la porterà ad escogitare modi complessi e stravaganti per poter passare del tempo con l’oggetto del suo desiderio romantico.

Miguel e l’infortunio: i sospetti sul macchinario inceppato

In fabbrica è avvenuta una tragedia: Miguel, aiutando Celia e Petra a manovrare un macchinario particolarmente complesso, ha avuto un incidente. La sua mano è ferita: Cristobal, che lo visiterà, gli spiegherà che la prognosi non è affatto benevola.

Celia e Petra, dal canto loro, si sentono in colpa per quanto accaduto ed al contempo non si spiegano cosa sia potuto accadere: il macchinario sembra essersi inceppato in maniera anomala e l’esperienza di Miguel avrebbe dovuto salvarlo da incidenti simili. Allo stesso tempo sembra che qualcuno trami nell’ombra: Jesus, scagnozzo di Don Ricardo, cerca di convincere Miguel a denunciare le sorelle Silva per l’infortunio. Che ci siano le mani di Don Ricardo e Jesus dietro il drammatico incidente di Miguel?

Elisa vuole conquistare Salvador: il piano per poterlo incontrare

Elisa è sempre più innamorata di Salvador, anche se le sue sorelle, in particolare Diana (che con Salvador ha un rapporto conflittuale) non sono affatto d’accordo con questa sua scelta amorosa e lui non pare sia interessato ad avere alcun legame con una ragazza così giovane.

Elisa si trova quindi da sola a voler tentare un approccio con l’uomo, e per farlo coinvolgerà il suo spasimante non dichiarato, Carlito. Il ragazzo sarà infatti invitato ad una passeggiata con la ragazza, ma quello che non sa è che si tratta di una scusa per vedere Salvador.

Alla fine, la passeggiata si concluderà con uno schiaffo.