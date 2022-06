Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la rivelazione sulla vita sessuale della coppia: gieffini senza freni

I due ex concorrenti del Grande Fratello sembrano essere innamoratissimi anche lontani dalle telecamere: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a cuore aperto.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano prendono una piega hot e, in un’intervista, si sbottonano a dovere sulla loro vita sessuale. A quanto pare la loro fa parte delle coppie nate nella Casa del GF Vip che hanno scoperto che anche senza telecamere attorno riuscivano comunque a godere della compagnia reciproca. In un’intervista al Settimanale Chi i due hanno voluto spiegare che la loro relazione va a gonfie vele, non lesinando dettagli su quanto effettivamente vada a gonfie vele.

Alessandro Basciano, meglio di Ben Affleck: il record a luci rosse

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono inseparabili, anche fisicamente: pare che tra i due l’attività sessuale sia vivacissima.

A spiegarlo è lui, che facendo un paragone con la coppia Affleck-Lopez, spiega: “Loro devono fare l’amore quattro volte la settimana? Noi li superiamo di almeno tre volte…”.

I due ex concorrenti del Grande Fratello non sono mai stati separati l’uno dall’altra, anche se abitano in due città diverse e lontane: Milano e Roma. Ora, la coppia starebbe pensando alla convivenza: “Non ci siamo mai staccati, adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Sicuramente cercheremo una casa più grande a Milano”.

Voglia di figli per la coppia: il nome pensato se fosse una femmina

Una casa più grande prevede una famiglia più grande?

Parrebbe di sì, tanto che la coppia non ha paura di dire di volere dei figli al più presto, come spiega lei: “Da sempre sento di essere portata per fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io. Mia madre mi ha avuta giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Céline…”.