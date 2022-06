Albano Carrisi racconta perché è finito il matrimonio con Romina Power e fa chiarezza

Sono molti coloro che, negli anni, hanno fatto il tifo per la coppia Albano-Romina: i due non sono mai tornati insieme e adesso è lui a spiegare il perché.

C’è chi non si è ancora capacitato, a distanza di decenni, della fine della storia tra Romina Power e Albano Carrisi.

Molti hanno fatto varie ipotesi sul perché il legame tra i due sia finito e molti hanno nel tempo insinuato che ci fosse un collegamento tra la rottura del loro rapporto e la tragedia della scomparsa di Ylenia Carrisi, primogenita della coppia. Ora è lo stesso cantante che racconta cosa accadde in quegli anni difficili.

Nel 1993, mentre si trovava New Orleans, Ylenia Carrisi scomparve nel nulla. I genitori cominciarono immediatamente a cercarla facendo numerosi appelli mediatici, collaborando con la polizia statunitense.

La ragazza non è mai stata trovata: ancora oggi, Romina Power racconta spesso di non aver mai davvero perso le speranze di ritrovarla sana e salva.

Al Bano sulla fine del matrimonio con Romina: “Ha rappresentato la tregua”

Nel 1999 la coppia si è separata consensualmente, dopo 29 anni di matrimonio e 4 figli. In molti hanno pensato che dopo la scomparsa di Ylenia la coppia possa aver avuto delle difficoltà a stare insieme e che dunque per questo si siano lasciati. In realtà è Al Bano ad aver spiegato che il loro legame ormai si era indebolito e che fu soprattutto una volontà di Romina arrivare alla separazione.

“Non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina, anzi ha rappresentato la tregua” ha raccontato lui in un’intervista a Maurizio Costanzo.

Sui motivi della rottura: “Avevo capito che il nostro rapporto, da parte sua, si era frantumato. Non so darmi una spiegazione, né lei me l’ha mai data… evidentemente si era stancata di quel tipo di vita”.

Romina e Albano Carrisi, l’affetto dopo gli anni di separazione

Oggi Romina e Albano Carrisi rappresentano una coppia legata dall’amore per i figli e da un affetto reciproco: “Oggi sono riuscito a ritrovare quell’Al Bano che cantava insieme a Romina divertendoci sul palcoscenico e ancora oggi ci divertiamo, punzecchiandoci, ridendo di noi, che è la cosa più bella che possa esserci… abbiamo recuperato”.