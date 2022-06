Sei sorelle, anticipazioni puntate dal 14 al 17 giugno: i complotti vengono alla luce

Oggi la puntata di Sei Sorelle non ci sarà: per via delle elezioni la soap opera spagnola fa un giorno di stop, per poi iniziare il 14 giugno.

In questi giorni le vicissitudini della famiglia Silva arriveranno a un momento saliente: la bugia intorno alla morte di Don Fernando (di cui nessuno finora sa ancora nulla, eccezion fatta per le sue figlie) potrebbe essere scoperta da un momento all’altro, e Blanca arriverà a una situazione di forte tensione con la futura suocera.

Sei Sorelle, anticipazioni puntata del 14 giugno

Blanca vive una situazione di fortissimo stress: da una parte deve organizzare un matrimonio costoso e soddisfare la passione per il lusso della suocera Dolores, dall’altra deve fare i conti con i problemi economici della sua famiglia.

Ciò porterà la futura suocera ad avere dei dubbi sulla ragazza, che per giunta sta lavorando alla fabbrica e fatica a stare dietro a tutto.

Sei sorelle, anticipazioni puntata 15 giugno

Mentre peggiora la situazione per Blanca, che non riesce più a nascondere la sua situazione alla famiglia del fidanzato, Elisa ha altro a cui pensare: ha infatti un piano per conquistare Salvador Montaner, ma le cose non finiscono tanto bene.

Sei sorelle, anticipazioni puntata del 16 giugno

Francisca si lancia nel canto e comincia ad esibirsi al locale.

Al contempo Dona Dolores comincia ad avere dei forti sospetti su Blanca e sul suo comportamento anomalo.

Petra, l’operaia, scopre chi ha sabotato il macchinario con cui Miguel si è ferito.

Sei Sorelle, anticipazioni puntata 17 giugno

È il giorno delle rivelazioni: German scopre che Carolina sta cospirando contro la famiglia Silva, mentre veniamo a scoprire che Don Ricardo viene ricattato da Jesus (che gli chiede soldi per non rivelare qualcosa di compromettente). In fabbrica, intanto, ci sarà un nuovo incidente: una partita di seta si rovina in fase di tinteggiatura.