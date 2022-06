Oroscopo della settimana dal 13 al 19 di Paolo Fox: Venere opposta rende la vita difficile in amore ad alcuni segni

Anche in questa caldissima e afosa settimana Paolo Fox ci dispensa consigli e avvisi che possano aiutare ad affrontare un giugno che, per qualcuno, sarà in salita.

Ariete, previsioni per la settimana: amore alle stelle

Per voi è proprio un ottimo periodo in amore: Mercurio è favorevole e potete lasciarvi andare alle emozioni. La giornata di mercoledì sarà un po’ fiacca, ma i nuovi progetti di lavoro vi danno un grande slancio.

Toro, l’oroscopo di Paolo Fox: godetevi il momento

Anche voi, come l’Ariete, dovrete approfittare dell’ottimo momento in amore: forse l’anima gemella è proprio quell’amico con cui vi sentite tanto in sintonia.

La giornata di domenica vi regalerà forti emozioni. Arrivano cambiamenti.

Gemelli, segno fortunato: volete impegnarvi

I nati sotto il segno dei gemelli vogliono l’amore vero: si sono stancati di storie leggere e adesso hanno la possibilità di impegnarsi davvero.

Oroscopo della settimana per il Leone: Venere vi fa i dispetti

Litigi in vista nelle coppie, se c’è un Leone tra i due: concentratevi sul lavoro, dove potrete avere grandi vittorie.

Cancro, prendetevi del tempo per voi stessi

Paolo Fox prevede un momento di pausa per i nati sotto il segno del cancro: focalizzatevi sul weekend, che vi darà grandi soddisfazioni.

Vergine, oroscopo della settimana: la Luna è dalla vostra parte

La Luna è favorevole e l’amore va alla grande: è il momento di confessare il vostro amore a chi vi piace. State attenti a non discutere sul posto di lavoro.

Bilancia, Venere è dalla vostra ma non lo ascoltate

Venere favorevole vi dà una mano in amore ma siete voi a non essere convinti. Grandi novità in arrivo per venerdì e sabato, anche se Giove vi chiede di frenare.

Scorpione, poche stelle amiche

In amore Venere è opposta, quindi attenzione perché potreste non essere ricambiati. Il lavoro vi impegna tanto e fino a venerdì sarete concentrati sulle questioni quotidiane.

Occhio al portafogli, non fare acquisti azzardati.

Sagittario, momento d’oro: arriva l’amore

Ormai sono settimane che Paolo Fox ve lo dice: l’amore potrebbe sorprendervi da un momento all’altro.

Sul lavoro ci sono grosse novità: iniziano nuovi progetti e ci saranno grandi soffidsfazioni per voi

Capricorno, Venere favorevole: non rovinate tutto!

Il cielo di questa settimana vi mette in un’ottima posizione ma siete voi che dovete essere convinti: invece sembrate restii a buttarvi. Giove è dissonante, quindi occhio a non perdere la pazienza.

Acquario, attendete tempi migliori

La prossima settimana Venere vi sarà favorevole e l’amore andrà molto meglio: per ora siete in una situazione che procede a rallentatore. Novità in arrivo sul lavoro, se riuscirete a non fare polemiche.

Oroscopo della settimana Pesci: Venere è dalla tua parte

È stato per voi un periodo duro, e ora cercate un amore che vi permetta di avere pace e tranquillità. Domenica le cose potrebbero andare molto meglio.