Oroscopo di Paolo Fox del 15 giugno: Mercurio aiuta alcuni segni sul lavoro

Tutte le previsioni dell'astrologo Paolo Fox per la giornata del 15 giugno, per i segni dello zodiaco: Sagittario con la luna nel segno, mercurio aiuta lo scorpione nel lavoro.

Paolo Fox, questa settimana, prevede un mercoledì intenso per molti segni: alcuni avranno una giornata ideale dal punto di vista sentimentale, mentre arrivano grandi novità sul lavoro per alcuni segni: tra questi lo scorpione, che potrebbe essere davanti a una svolta.

Ariete

Marte è ancora nel vostro segno, per questo vi sentite così agitati. Questo è il momento perfetto per mettere a posto le questioni in sospeso, sia nella vostra vita sentimentale che a lavoro.

Toro

Siete sempre molto comprensivi e generosi, ma attenzione a non esagerare con le richieste, soprattutto in campo amoroso. Grazie al vostro carisma riuscirete a risolvere diverse questioni di lavoro.

Gemelli

È giunto il momento di chiedervi che tipo di impegno siete disposti a prendervi. Non sempre stare in coppia significa stare meglio che da soli. Nel vostro caso potrebbe essere l’esatto contrario.

Cancro

Giornata piuttosto bellicosa, anche in famiglia, ma si tratta di sciocchezze, nulla di serio. La situazione a lavoro è altalenante, a volte il capo vi da ragione, altre vi spreme come un limone.

Leone



Non riuscite a mantenere la concentrazione, pertanto, prima di perdere completamente la direzione, è arrivato il momento di ritornare alle vecchie abitudini.

A causa della vostra distrazione un progetto importante potrebbe saltare.

Vergine

Grazie al vostro atteggiamento sereno e quasi impassibile riuscirete a conseguire obiettivi che prima pensavate essere impossibili. Sarete molto sicuri di voi stessi, anche in amore.

Bilancia

Oggi gli influssi delle stelle vi collocano al centro della scena sociale. Sfruttateli al meglio per ricucire rapporti con i parenti e migliorare il vostro ambiente sociale.

Scorpione

Il vostro cuore è un po’ malinconico, per questo concentrerete tutte le vostre energie nel vostro hobby preferito. Mercurio vi appoggerà sul lavoro dove sarete brillanti.

Sagittario

Ogni emozione della giornata sarà vissuta con maggiore intensità per via della Luna nel segno. In ambito lavorativo non mancheranno incomprensioni fra i colleghi.

Capricorno

Avete più voglia del solito di stare al centro dell’attenzione. Si prospettano incontri interessanti, soprattutto per i nati nella prima decade. Non fatevi sfuggire quell’occasione di lavoro.

Acquario

Sarà una giornata all’insegna di momenti dolci sia con il vostro partner che con i vostri figli. Grazie alla vostra creatività, avete sempre un qualcosa in più rispetto ai vostri colleghi.

Pesci

Lasciate che il cuore esprima i vostri sentimenti. Vi saranno finalmente riconosciuti i vostri meriti sul lavoro che scateneranno una sana invidia.