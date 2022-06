Chi l’ha Visto, anticipazioni: stasera in onda il caso di Elena dal Pozzo, perché la donna ha ucciso la sua bambina

La puntata di stasera di Chi l’Ha visto? sarà carica di emozioni. Oltre ad essere trattati casi giá conosciuti, infatti, Federica Sciarelli parlerà del drammatico caso di Elena del Pozzo, la bimba di 5 anni morta, uccisa dalla madre, due giorni fa nel catanese. Il caso della piccola Elena sta sconvolgendo tutto il Paese: nato come caso di sequestro di persona, in poche ore ha mostrato una realtà raccapricciante come quella dell’omicidio di un figlio da parte della madre.

Elena del Pozzo, uccisa dalla madre: il caso che ha sconvolto l’Italia

Elena del Pozzo era scomparsa due giorni fa: la madre aveva denunciato il suo rapimento ai carabinieri, dichiarando che lei e la figlia erano state bloccate fuori dall’asilo da 3 uomini incappucciati.

In poche ore era partito l’allarme a livello nazionale, anche se i carabinieri avevano fatto sapere che le ricerche si stavano limitando al catanese. Dopo un lunghissimo interrogatorio la donna avrebbe confessato di aver ucciso la figlia in preda ad un momento di rabbia. Alla base dell’omicidio ci sarebbe stata la volontà di ferire il padre della piccola, che si era rifatto una vita con una nuova compagna. Ieri Chi l’ha visto aveva fatto un appello: “Bambina rapita da tre persone incappucciate”.

La notizia diffusa sui social, con la foto della piccola Elena, confermata dalla procura di #Catania, che ha diramato anche una immagine sfocata di oggi, in cui indossa una maglietta bianca e un paio di pantaloncini gialli. Indagano i Carabinieri. La bimba sarebbe stata portata via intorno alle 15 da Piano Tremestieri, mentre era con un familiare.

Qualcuno ha informazioni utili?”

Angela Celentano, l’appello dei genitori: “Deve cercare lei noi”

In studio stasera ci saranno anche, di nuovo, i genitori di Angela Celentano, Maria e Catello. I due non hanno dubbi sul fatto che la figlia sia ancora viva e che la piccola (ormai adulta) possa riuscire a tornare a casa.

“Federica, non ci fermiamo” avrebbero dichiarato: “Sentiamo che Angela è viva quindi la dobbiamo cercare e ci auguriamo che ci possiamo rincontrare. La dobbiamo cercare o deve cercare lei noi, a questo punto. Per noi sarà la cosa più bella del mondo”.