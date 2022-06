Ginevra Bompiani su Giorgia Meloni “Una vera buffona”: bufera a Dimartedì su La7

Ospite ricorrente negli ultimi tempi, Ginevra Bompiani ha infuocato lo studio di Dimartedì su La7 nella scorsa puntata, trasmessa il 14 giugno. La scrittrice è solita esprimere posizioni intellettuali molto forti: è il suo ruolo e non si sottrae mai al confronto. Questo però può talvolta creare degli inconvenienti, come una lite parecchio accesa con il condirettore di Libero Pietro Senaldi, lite che in effetti stava per degenerare in un incendio.

Tutto è cominciato quando Giovanni Floris ha chiesto a Ginevra Bompiani un commento sulla figura di Matteo Salvini e un punto di vista sulla destra.

La scrittrice non ha usato mezzi termini e con lucidità ha spiegato la sua opinione sul leader della Lega: “Mi pare che Salvini sia arrivato in quel momento della sua carriera in cui gli si può dare addosso, infatti tutti gli danno addosso. Io salterei questo momento, lo lascerei andare per la sua strada che penso da tempo che sia una strada a perdere. Lui, come dire, gioca a perdere” – ha detto Bompiani. Poi con la verve che la caratterizza ha parlato di Giorgia Meloni “Secondo me bisogna stare attenti a non prendere con apprensione e attenzione la Meloni, perché a dire la verità, se bisogna ridere ridiamo della Meloni che è molto più buffona di Salvini.

Una vera buffona”. La scrittrice ha citato il discorso della rappresentante di Fratelli d’Italia alla manifestazione del partito Vox, e riprendendo le parole della leader di FdI ha esclamato: “Yo Soy una mujer, soy italiana, soy Gorgia: ma è ridicolo”. Quindi a gamba tesa ha chiosato: “le cose che dice sono ridicole”.

La risposta di Giovanni Floris e la reazioni di Senaldi

Dopo le parole tranchant di Bompiani, il conduttore è costretto a intervenire per darle una mano.

Giovanni Floris quindi tenta di far placare i toni e dice: “Guardi, discuteremo del suo giudizio, non del ‘buffona’ perché comunque parliamo di una deputata che rappresenta molti italiani” – poi Floris aggiunge: “Però lei può ritenere ridicole le sue posizioni“. L’emergenza sembrava rientrata quando Ginevra Bompiani, dopo aver visto un’altra clip dell’intervento in Spagna di Giorgia Meloni aggiunge: “Se non fa ridere questo, io non so. Purtroppo all’Italia piacciono i buffoni, quindi è molto pericolosa la Meloni”. Il dibattito prosegue animatissimo e vede esplodere uno scontro Bompiani-Senaldi su temi politici.

Senaldi parla alla scrittrice come se fosse un’esponente politica e le dice “Sapeste la paura che abbiamo noi che paghiamo le tasse di di riavervi (…) di avere il PD ancora al governo”, quindi Bompiani – scrittrice e docente universitaria certamente poliedrica e illuminata ma senza precedenti incarichi politici all’attivo – precisa di non appartenere al Governo e per la precisione di non aver mai nemmeno votato il Partito democratico. La situazione esplode quando Bompiani afferma “i nazisti circondano la Meloni” accompagnando le sue parole con una gestualità molto eloquente.

Allora, mentre Senaldi replica alle velate allusioni con: “fa fantascienza la Bompiani”, Floris interviene praticamente con l’estintore: “Io sto facendo l’interprete di Bompiani per farla uscire senza querele da questa situazione”.