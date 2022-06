Oroscopo di Paolo Fox per il 17 giugno: Mercurio aiuta gli innamorati, i segni fortunati

Domani l'oroscopo di Paolo Fox prevede una splendida giornata per molti segni: complice Mercurio in gemelli, saranno molti coloro che potrebbero fare scintille in amore.

L’oroscopo del venerdì 17 giugno e le previsioni di Paolo Fox segno per segno. La Luna nel segno del Capricorno darà un po di fastidio al Cancro, mentre Mercurio resta stabile in Gemelli darà il via alla stagione degli amori.

Ariete

Grazie al sostegno di Marte vi sentite praticamente invincibili. Hai sempre la risposta pronta al momento giusto.

Toro

Procedete con cautela. Oggi dovrete occuparvi di pratiche e altre incombenze necessarie. L’amore procede con stabilità.

Gemelli

Il vostro temperamento focoso sarà un po’ più eccessivo del solito, attenzione a non stressare troppo la vostra anima gemella.

Sul lavoro sarete un po’ distratti e irritabili.

Cancro

In questa giornata potreste sentirvi un po’ sottosopra. Avete tanti progetti in mente, ma se non stabilite delle priorità, potreste perdervi.

Leone

I cuori solitari potrebbero avvertire tristezza oggi, tutta colpa del vostro orgoglio e del vostro modo di fare supponente che fa allontanare gli altri. In ufficio potreste raggiungere un accordo con il vostro capo.

Vergine

Grazie alla presenza di Venere nel vostro segno, oggi raddoppiano l’entusiasmo e la simpatia. Se vi muoverete con intelligenza e destrezza avrete tutte le porte aperte.

Bilancia

Oggi sarà sicuramente una giornata speciale, ma un po’ problematica.

I vostri piani potrebbero essere stravolti, ma grazie alla Luna gli esiti saranno tutti vantaggiosi.

Scorpione

La Luna metterà in evidenza la vostra freddezza e lucidità. Siete abili e precisi in tutto quello che fate e a lavoro riuscirete a portare a termine alcuni impegni che erano rimasti in sospeso da tempo.

Sagittario

Oggi avrete tanta energia, ma anche un pizzico di incertezza. Fermatevi un attimo per riflettere e, soprattutto, date ascolto alle persone fidate.

Capricorno

La solitudine comincia a pesarvi troppo, ma non scoraggiatevi.

A lavoro potreste avere qualche piccolo problemino.

Acquario

In amore siete troppo selettivi, meglio lasciarvi trasportare dall’impeto. A lavoro provate a realizzare un progetto per volta per essere più produttivi.

Pesci

Dopo qualche discussione in famiglia la pace tornerà a regnare. Niente più musi lunghi neanche a lavoro.