Sei Sorelle, anticipazioni puntata del 15 giugno: Blanca arriva al limite, si scopre la verità su Don Fernando

La puntata del 15 giugno della soap opera di Rai 1 Sei Sorelle lascia presagire numerosi spunti di interesse. Appuntamento a partire dalle ore 16 sulla rete ammiraglia della Rai per scoprire cosa succederà.

Blanca non ce la fa più: la verità su Don Fernando

Le anticipazioni della puntata lasciano presagire momenti molto difficili per Blanca. Quest’ultima sta vivendo un momento davvero complicato della propria esistenza ed è sull’orlo dell’esaurimento nervoso. La figlia della famiglia Silva deve nascondere a fidanzato e suocera un segreto davvero scottante. Infatti, è proprio lei l’ultima donna ad aver visto suo padre Don Fernando in un momento di totale felicità, dato che lui aveva preso parte al suo fidanzamento prima della morte.

In quell’occasione, Fernando era stato costretto a dirigersi con fretta verso la fabbrica e aveva subito un probabile malore. Quindi, in punto di morte, aveva invitato Rosalia a continuare a occuparsi delle sette sorelle protagoniste della soap. Bianca ha tutta l’intenzione di mantenere intatto il proprio segreto, ma fa molta fatica a riuscirci. È costretta a dire numerose bugie e la sua crisi è latente. Continuare a gestire il fidanzato Rodolfo e il suo lavoro in fabbrica si fa sempre più complicato.

Elisa incastra Carlitos, ma ne paga le conseguenze

Nel frattempo, Elisa è innamorata persa di Salvador ed è disposta a tutto per farsi notare. Vuole sfoderare le sue armi seduttive e studia piani ben mirati per conquistare il suo cuore.

Per riuscirci è disposta davvero a tutto e vuole approfittarsene di Carlitos, il suo amico ingenuo che non nasconde una certa simpatia nei suoi riguardi. L’obiettivo è far ingelosire Salvador, ma qualcosa va storto.

Elisa resta così da sola con Carlitos, ma lui si rende conto di essere solo uno strumento per farla arrivare a Salvador.

Lei incastra Carlitos accusandolo di aver tentato di baciarlo. Salvador sente le urla della donna e strattona Carlitos, stringendo Elisa tra le sue braccia. Tuttavia, si accorge dell’accaduto e avverte Adela e Diana, che fanno pagare conseguenze molto brutte a Elisa.