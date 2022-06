Aurora Ramazzotti ha un problema di salute: “Non c’è molto da fare”

In vacanza al mare, Aurora Ramazzotti ha condiviso con i fan delle foto in cui la sua fronte è cosparsa di bolle. Quindi ha spiegato: “Soffro di allergia al sole".

Il suo profilo Instagram è costellato di post che trasmettono messaggi di body positivity. E in effetti Aurora Ramazzotti sembra consapevole che il modo in cui mostra il suo corpo può cambiare la percezione che persone meno esposte di lei hanno di se stesse.

Aurora Ramazzotti e la lotta contro l’acne

Già tempo fa, la showgirl aveva mostrato il suo volto senza trucco né filtri sui social. Le foto lasciavano intravedere i segni dell’acne e nel 2021 aveva condiviso un lungo post sui social in cui si vedeva il suo viso a un anno dal percorso di cura intrapreso. Nella caption, la giovane donna spiegava quanto fosse stato difficile negli anni precedenti comprendere le ragioni del suo disturbo della pelle.

“Ho fatto ogni esame possibile immaginabile (veramente), smesso di mangiare molti alimenti a cui pensavo di essere intollerante e visto tanti di quegli specialisti da perdere le speranze“ – scriveva la ragazza. E spiegava tutta la difficoltà di affrontare un disturbo della cute. “Combattere con la propria pelle è così: se non l’hai provato non puoi capire quanto sia frustrante non riuscire a trovare la causa”.

Poi la svolta: dopo aver provato mille esperti, Ramazzotti ha scelto di affidarsi a una persona diversa che le “ispirava fiducia”.

La prima cosa che ha imparato da questo percorso è stato non odiare la propria pelle, poi quanto sia importante trovare una persona che guidi nell’educazione al trattamento della pelle, quindi imparare ad accettarla per quello che è. Nel 2021 chiudeva il suo messaggio dicendo: “Auguro a tutti di trovare una persona che sappia trasmettergli l’amore per la pelle anche quando ci sembra che non ci sia proprio niente da amare. Vi prometto che alla fine del percorso quasi non vi ricorderete più dei momenti in cui avreste voluto strapparvela quella maledetta pelle.

Al contrario, la ringrazierete per avervi insegnato a fregarvene. 💖”

Aurora Ramazzotti e l’allergia al sole: il messaggio dal mare

Mentre si trovava in vacanza al mare, la showgirl non ha resistito a prendere il sole.

In una storia su Instagram ha quindi condiviso le immagini del volto pieno di bolle e commentato: “Brava aurora, prendi il sole sapendo di essere allergica“. Quindi la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha subito ironizzato, spiegando di aver scoperto questa allergia tempo fa ma – consapevole che non esiste una cura vera e propria – di non aver mai fatto i suggeriti “Cicli di integrazione pre estate (…) perché mi pesa il cu*o”.

Ai fan che le chiedevano consigli sull’allergia solare, Aurora Ramazzotti ha poi risposto “Non so come aiutarvi, andate a vedere un dermatologo: io l’ho fatto anni fa”. La giovane ha poi aggiunto che il problema è circoscritto appunto al viso: “Su tutto il resto del corpo il sole mi saluta, arriva e se ne va”. Poi ha concluso con il solito umorismo: “Non prendete il sole che tanto fa invecchiare. Noi bianchi ma giovani”.