Il paradiso delle Signore, Ronn Moss nel cast da settembre: che personaggio interpreterà l’attore americano

Una fantastica combinazione astrale potrebbe portare uno degli attori più amati di sempre a recitare i una delle serie televisive italiane più amate. Ronn Moss, anche noto come Ridge Forrester, anche noto come ballerino al servizio della regina Milly Carlucci, anche noto come mascella più cesellata della tv mondiale, potrebbe presto diventare uno dei volti de Il paradiso delle signore.

Il paradiso delle signore, arriva Ronn Moss

La settima stagione de Il Paradiso delle signore arriverà sul piccolo schermo in autunno. Nella serie, Ronn Moss interpreterebbe un personaggio che spunta all’improvviso e porta immediatamente un qual certo brio ai personaggi che gravitano intorno al magazzino milanese.

A quanto pare Moss potrebbe essere un nuovo finanziatore americano: con lui potrebbe arrivare anche il personaggio di Marta, moglie di Vittorio Conti, che era partita per andare in America. Le riprese sono già in atto e ad esse starebbe partecipando anche l’attore, grande amante della televisione e della vita nello stivale.

Si prospetta un autunno pieno per Ronn Moss, che farebbe anche parte del cast di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti su Rai1 (per ora si tratta solo di un’indiscrezione che non è stata ancora confermato).

Il paradiso delle signore, la settima stagione: cosa accade

La prossima stagione della soap italiana vede un contesto oltreoceano: Vittorio Conti ha un business in terra statunitense. Al contempo si sa che tornerà Quinto -che, a dispetto di quanto si sapeva, non è morto.

Ritorna anche Cosimo Bergamini, anche se potrebbe non essere accompagnato da Gabriella.

Ronn Moss e il film: Viaggio a sorpresa

In questi giorni si parla molto anche di un altro progetto di Ronn Moss: l’attore è infatti al cinema con il film Viaggio a sorpresa, in cui appare insieme a Lino Banfi.

Moss interpreta Michael, un broker di New York che decide di venire in Italia e comprare una masseria in Puglia, rivoluzionando così la sua vita. A rendere la sua quotidianità ancora più caotica è una famiglia pugliese (quella di Lino Banfi).