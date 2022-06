Kim Kardashian avrebbe rovinato l’abito di Marilyn Monroe indossato al Met Gala: le immagini dei danni al tessuto

Kim Kardashian avrebbe indossato l'abito solo per pochi minuti e, per poterci entrare, si è sottoposta a una rigida dieta: nonostante ciò il tessuto si sarebbe danneggiato.

Kim Kardashian ha potuto toccare il sogno: per pochi minuti, ma ha potuto farlo. All’ultimo Met Gala l’imprenditrice e icona della dinastia statunitense ha potuto indossare per pochi minuti il vestito che Marilyn Monroe indossava la sera che cantò “Happy Birthday, Mr President” a John Fitzgerald Kennedy. Quell’abito, che mai toccò curve diverse da quelle di Marilyn, è stato indossato dalla Kardashian più potente di tutte. Ora, però, il proprietario del vestito sta lanciando delle accuse molto serie: pare che l’abito dei sogni, venuto a contatto con la realtà, ne sia uscito malconcio e rovinato.

Kim Kardashian indossa l’abito di Marilyn e lo rovina: i danni al tessuto

Gli accordi parlavano chiaro: data la delicatezza dell’abito ed il suo abissale valore simbolico ed affettivo, Kim Kardashian ha potuto indossare l’abito dei sogni solo per pochi minuti sul red carpet, prima di sostituirlo con una copia. Per tutto il tempo, ad ogni modo, sarebbe stata responsabile della cura e della tutela dello stesso. Pochi giorni fa il profilo Instagram Marilynmonroecollection ha però pubblicato delle foto che mostrano come l’abito avrebbe subito dei danni dopo il prestito, soprattutto nella zona della zip laterale: molti brillanti non ci sarebbero più e la zona della cerniera appare tirata e rovinata, nella zona del fondoschiena (non che si vogliano lanciare infide accuse al lato B di Kim Kardashian).

Le parole del proprietario dell’abito: prese tutte le precauzioni

L’abito è di proprietà del museo per turisti Ripley Believe it or not di Orlando, che ha assicurato di aver avuto cura affinché l’abito venisse trattato nel migliore dei modi per tutto il tempo.

Nonostante ciò le foto parlano chiaro: potrebbero non essere bastati i rigidi diktat alla dieta che hanno fatto perdere 8 chili in 3 settimane a Kim Kardashian, in quanto il vestito pare sia stato sottoposto ad uno sforzo che era meglio evitargli.

Per quanto l’apparizione della Kardashian sia stata un successo incredibile al Met Gala, potrebbe comunque costare molto caro.