Sei sorelle – anticipazioni puntata del 16 giugno 2022: finalmente arriva la svolta per le sorelle Silva

Le indagini di Petra la conducono a un punto cruciale della storia, tanto che vuole rivelare alle sorelle Silva di aver scoperto l’identità dell’uomo che ha sabotato il macchinario presente nella fabbrica, causando la grave ferita alla mano di Miguel.

La ragazza è pronta a confessare ma ha paura delle conseguenze che le sue parole potrebbero avere. Intanto Francisca prende finalmente la sua decisione: continuerà a cantare e a dedicare la sua vita a questa passione, sebbene la vita la metta continuamente alla prova, impedendole di realizzare il sogno di diventare una cantante di successo. Nel frattempo Donna Dolores inizia a sospettare della buona fede di Blanca, accorgendosi di alcuni atteggiamenti strani della ragazza che sembra essere diventata molto parsimoniosa.

Anticipazioni Sei Sorelle sulla puntata del 16 giugno 2022: finalmente allo scoperto il sabotatore

Celia realizza di aver commesso un grave errore, ha spinto Petra e il suo ragazzo ad attivare il macchinario più pericoloso della fabbrica, causando un incidente a Miguel, che è gravemente ferito e rischia il peggio.

Gli eventi di questa puntata si succederanno in un ritmo serrato lasciando il telespettatore senza fiato: ogni personaggio giocherà un ruolo importante e le Anticipazioni della Soap Sei Sorelle fanno chiaramente intravedere una prossima risoluzione a tutti i problemi della famiglia Silva.

Petra, infatti, decide di rivelare chi è il sabotatore e mettere fine al dolore che ha causato, ma teme possibili vendette da parte di Jesus, che è il responsabile dell’accaduto. Quest’ultimo, preso dalla paura delle conseguenze, potrebbe infatti minacciare la ragazza, imponendole di fare silenzio.

Il coraggio di Francisca e i sospetti di Donna Dolores

Le esibizioni di Francisca all’Ambigù sono sempre più difficili da nascondere e la giovane sembra essere sempre più in difficoltà, tanto da chiedere aiuto al giovane Gabriel che diventerà suo complice.

Mentre Francisca segue le sue ambizioni, Donna Dolores vuole andare fino in fondo per scoprire le ragioni per le quali Blanca si comporta in modo strano, facendo economia sulle spese del matrimonio. La giovane non vuole rivelare i problemi della sua famiglia alla suocera e come ci rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, farà di tutto per nasconderlo. Ci riuscirà?