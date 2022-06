Case dei vip: Come è fatta la casa di Mara Venier e Nicola Carraro

Mara Venier vive con il marito Nicola Carraro in un bellissimo attico nel centro di Roma: spesso la conduttrice ha permesso ai suoi fan di scoprire come è fatta la sua bellissima casa.

Mara Venier è una delle conduttrici televisive italiane più amate al mondo, ma dove vive esattamente? Insieme la suo compagno Nicola Carraro, Mara possiede un attico da sogno in pieno centro a Roma. Secondo alcune indiscrezioni la casa sembra misuri più di 200 metri quadri e abbia un grande valore. Durante il lockdown del 2020, sono state diverse le dirette che ha fatto da casa, grazie alle quali abbiamo potuto scoprire qualcosa di più sul suo attico e il suo arredamento.

Mara Venier e il suo attico lussuoso a Roma

La casa di Mara Venier viene spesso mostrata sui social. La stanza più fotografata è sicuramente rappresentata dal salotto open space.

Qui si possono intravedere diversi divani molto ampi e sicuramente molto comodi, dove Mara, in compagnia di Nicola si rilassa o guarda un film. Qui si può notare anche un sontuoso tavolo da pranzo, ideale per i pranzi e le cene in compagnia di amici e parenti. Sullo sfondo, un particolare alquanto bizzarro, un maggiordomo finto! Ma cosa ci farà a casa di Mara?

Mara ama dilettarsi anche tra i fornelli, per questo si vede spesso all’opera in cucina. Questa è caratterizzata dal sofisticato marmo bianco e grigio. Proprio dalla cucina, Mara può affacciarsi alla finestra e godere della fantastica vista dell’intera città, con i suoi romantici palazzi rinascimentali.

Casa di Mara Venier: come sono le camere e il salotto

L’intero ambiente è disseminato di fotografie e ricordi.

Sono esposti in bella vista nel salotto anche i diversi telegatti che ha vinto durante la sua lunga carriera. Sempre nel salotto la fa da padrone un grande poster raffigurante Marylin Monroe.

Possiamo, poi, alla camera da letto, il luogo dove ama stare in compagnia dei suoi nipotini. Qui si intravedono diversi mobili di antiquariato di colore chiaro.

Fiore all’occhiello dell’intero appartamento è sicuramente la terrazza che vanta una vista mozzafiato su Roma e sui suoi monumenti.

In alcuni scatti si vede Mara intenta a pulirla o a godersi un po’ di tranquillità.