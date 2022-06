Cristina Parodi, chi sono i 3 figli avuti con Giorgio Gori: Benedetta, Alessandro e Angelica

Giorgio Gori e Cristina Parodi sono sposati da moltissimi anni: insieme hanno vissuto enormi gioie ma anche grandi periodi di crisi, che sono comunque riusciti a superare con la volontà di rimanere insieme. Dal loro matrimonio sono nati 3 figli, ormai giovani adulti: Benedetta Gori, Alessandro Gori ed Angelica Gori.

Chi è cosa fa Benedetta Gori, la figlia di Cristina Parodi

Nata a giugno 1996, Benedetta Gori, capelli lunghi e lisci e sguardo profondo, assomiglia molto a sua mamma Cristina. Dopo aver terminato il liceo linguistico, Benedetta ha deciso di laurearsi a Scienze Gastronomiche a Bra, prima di conseguire un master a Canterbury.

Benedetta, però, non è solo intelligente, ma anche molto bella. A soli 18 anni, infatti, ha partecipato a Next Generetion. Successivamente, però, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua carriera di nutrizionista ed etnobotanica.

Chi è e cosa fa Alessandro Gori il figlio di Cristina Parodi

Alessandro Gori, classe 1997, è il secondogenito di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Ale, come lo chiama la mamma, è un ragazzo bravo e responsabile e non amante del mondo dello spettacolo. Dopo aver terminato il liceo si è trasferito a Siena, dove nel 2019 ha conseguito la laurea in Scienze Ambientali.

Si definisce uno spirito libero, ama viaggiare e praticare surf. Proprio a causa della sua riservatezza non si sa con precisione cosa faccia adesso, ma sembra sia tornato a Bergamo dalla sua famiglia, in attesa di decidere quale sarà il suo prossimo passo.

Chi è Angelica Gori, la figlia di Cristina Parodi

Nata il 24 luglio 2001, Angelica Gori, fin da piccolissima è stata sempre molto legata a sua cugina Fiammetta Parodi, la figlia di suo zio Roberto Parodi.

A contraddistinguere Angelica dai suoi fratelli è sicuramente la sua passione per la musica. Incoraggiata da mamma e papà, nonché dai suoi fratelli, nel 2018, ha inciso il suo primo singolo intitolato Sketch.

Nello stesso anno ha tenuto alcuni mini concerti privati a Fermenterò. Attualmente Angelica è molto attiva sui social dove posta diversi video in cui canta e suona la chitarra.

Chi è Giorgio Gori e da quanto è sposato con Cristina Parodi

Giorgio Gori e la sua attuale moglie Cristina Parodi si sono conosciuti a Mediaset dove lui aveva da poco iniziato la carriera come manager e lei da giornalista. Insieme hanno avuto i 3 figli, Benedetta, Alessandro e Angelica e da poco hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio.