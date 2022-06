Festival di Sanremo 2023, diffuso il regolamento: i big in gara ed i brani inediti

Mancano ancora molti mesi al prossimo Festival di Sanremo, ma poco importa: non è mai troppo presto per avere le prime notizie sui big in gara per la prossima kermesse

L’estate è appena iniziata, eppure la grande macchina organizzativa del Festival di Sanremo è già in moto, per preparare l’edizione 2023, della più famosa competizione canora d’Italia.

Festival di Sanremo 2023: Amadeus racconta la 73esima edizione del Festival di Sanremo

È già stato approvato il regolamento per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà Amadeus in veste di direttore artistico e conduttore, per il quarto anno consecutivo. Non sono noti, al momento, i nomi degli ospiti e la formula scelta per la conduzione. Lo scorso anno, infatti, per affiancare Amadeus era stata organizzata una staffetta di personalità femminili di spicco.

A gareggiare tra loro, saranno 25 campioni, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani, che presenteranno una canzone differente rispetto a quella proposta nel mese di dicembre. Nella scelta dei brani in gara, come assicura Amadeus, verranno privilegiate proposte musicali di valore, con grande potenziale rispetto al mercato e appeal radiofonico.

Sanremo 2023, i brani inediti e gli ospiti per i duetti

Come da tradizione, mentre le prime tre serate vedranno l’esecuzione di brani inediti, la quarta sarà teatro delle celebri cover, scelte nel periodo che spazia tra il 1960 e il 1999.

Ogni artista sarà affiancato da un ospite, scelto in accordo con la direzione artistica. La serata prevedrà una premiazione ad hoc, dedicata alla cover più votata dalla giuria.

Quanto alle modalità di votazione, i brani in gara saranno giudicati dal pubblico a casa, attraverso il televoto, disponibile sia da telefonia fissa, sia da telefonia mobile, dalla giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e dalla celebre giuria demoscopica, rappresentata da 300 componenti.

L’organizzazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, dunque, è già in moto con l’obiettivo di coinvolgere da subito i telespettatori, nel racconto emozionante di uno degli eventi più importanti per il nostro Paese.

Non resta che attendere le selezioni dei brani e degli artisti candidati, per scoprire chi si esibirà nella categoria dei big. Al momento, l’appuntamento è per il 7 febbraio, per cinque giorni di musica italiana a tutto tondo, presso l’iconico Teatro Ariston.