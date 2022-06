Incidente per Stash e i The Kolors: scontro con camion contromano, come stanno

Momenti di vero panico per i The Koloros, il giovanissimo gruppo che ha appena ricominciato ad esibirsi dal vivo dopo la fase di pandemia che aveva costretto molti a fare a meno del concerto.

A quanto pare il gruppo si stava dirigendo and una serata per un concerto quando un camion contromano ha colpito il mezzo sul quale viaggiavano. Per fortuna pare che nessuno sia rimasto ferito nell’impatto.

Stash dei The Kolors, le prime dichiarazioni dopo l’incidente

A dare la notizia dello scontro è stato Stash dei The Kolors, che ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto: “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera: abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano.

Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”.

Nonostante il fatto che non si sia trattato di un incidente da poco pare infatti che, miracolosamente, il gruppo sia rimasto illeso e infatti, con poco ritardo, sono riusciti ad esibirsi a Venafro, in provincia di Isernia, dove erano attesi. Per i 3 componenti della band (Stash, Alex e Daniele) si è trattato di un grande momento: in questo periodo, dopo due anni di stop, il gruppo sta riprendendo contatto con il pubblico.

Stash e la carriera: giudice di Amici e nuovi concerti post pandemia

Stash è in un momento molto importante della sua vita: oltre a fare le prime apparizioni televisive -nello specifico con Amici, dove insieme a Stefano de Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia è uno dei giudici- è anche in attesa del secondo figlio.

La compagna Giulia Belmonte è infatti incinta all’ottavo mese: la coppia ha già la figlia Grace, nata alla fine del 2020. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato su Instagram ad aprile: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima.

A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”