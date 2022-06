Mara Venier, chi sono i figli della conduttrice di Domenica In: Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi

Mara Venier ha due figli avuti da due uomini diversi: entrambi ora sono adulti ed hanno le loro vite, ma li unisce l’affetto reciproco e quello per la loro madre.

Elisabetta Ferracini: la figlia di Mara Venier

Elisabetta Ferracini è la primogenita della nota conduttrice televisiva Mara Venier. Classe 1968, Elisabetta fin da piccola è stata in contatto con il mondo dello spettacolo. Il debutto come attrice è avvenuto nel 1991 grazie alla fiction Chiara e gli altri. Successivamente ha affiancato Pippo Baudo nella conduzioni di Tutti a Casa e Sanremo Giovani. Il vero successo per Elisabetta, però, è arrivato con la conduzione di Solletico insieme a Mauro Serio, uno show televisivo per i ragazzi.

Dopo aver condotto tre edizioni di questo programma è diventata molto popolare tra i giovanissimi, tanto da condurre anche lo Zecchino d’Oro e da diventare testimonial per diversi giocattoli. Nel 2002 ha avuto suo figlio Giulio dal compagno Pierfrancesco Forlo e da allora ha deciso di allontanarsi un po’ dal mondo dello spettacolo.

Paolo Capponi: cosa fa il figlio di Mara Venier

Paolo Capponi è il secondogenito dell’amata conduttrice, nato nel 1975. A differenza di sua sorella si è tenuto alla larga dal mondo dello spettacolo anche per via del suo carattere molto riservato.

Mara Venier ha confessato che il rapporto con suo figlio non è stato sempre semplice per via della sua carriera. Ecco perché, quando si è separata da Pier Paolo Capponi, Paolo ha deciso di andare a vivere con suo padre. Il loro legame, però, si è rasserenato da quanto è nato il nipotino.

Paolo assomiglia molto a suo padre, infatti è moro. Non si sa molto di lui perché è molto attento alla privacy e sa come stare lontano dai gossip.

Chi sono i padri dei figli di Mara Venier: Francesco Ferracini e Pier Capponi

Il papà di Elisabetta è stato Francesco Ferracini, il primo marito di Mara Venier.

La loro è stata una relazione molto breve, Mara è rimasta incinta a soli 17 anni e dopo un anno di relazione. Francesco l’ha lasciata la prima notte di nozze per seguire il suo sogno di diventare attore.

Il papà di Paolo, Pier Paolo Capponi, ha anche lui avuto una relazione molto breve con Mara, ma non si sa molto sui motivi della separazione.