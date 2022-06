Oroscopo di Paolo Fox del weekend 18-19 giugno: Toro in un momento di passione, chi è invece il segno più sfortunato

Paolo Fox ha condiviso con i lettori le previsioni per i 12 segni zodiacali per il weekend: momento un po' difficile per pesci, bilancia e scorpione, mentre Ariete e Toro vanno alla grande.

Arriva un altro rovente fine settimana di giugno, il penultimo, e con lui arrivano le previsioni dei segni zodiacali di Paolo Fox. L’astrologo infatti ogni settimana concede a DiPiùTv le sue previsioni su cosa le stelle possano avere in serbo per i vari segni. Questo fine settimana prevede momenti di tenerezza con il partner per alcuni segni, e difficoltà per altri che invece dovranno non farsi coinvolgere in litigate sterili.

Oroscopo del weekend Ariete: amore a gonfie vele

Sabato e domenica di passione per gli Ariete, che potranno ritrovare la sintonia dopo un periodo difficile. Sul lavoro sono in arrivo novità importanti.

Oroscopo per il Toro: godetevi i nuovi amori

Chi ha trovato da poco una persona con cui stare si sentirà molto passionale. Recupero nella sfera lavorativa.

Oroscopo del weekend per I gemelli: superate le tensioni

Una nuova fase di tranquillità per le coppie, che potranno trovare degli accordi. Bene anche il lavoro.

Oroscopo per il Cancro: godetevi due giorni di calma

La settimana prossima non sarà facilissima quindi cercate di godervi il weekend: il lavoro non decollerà facilmente.

Leone, oroscopo per il weekend: non aspettatevi novità lavorative

Questo fine settimana concentratevi sulla vita di relazione e sugli amici: il lavoro è silente per ora.

Vergine, oroscopo per il weekend: domenica “calda”

Domenica potreste litigare con il partner, meglio pensare al lavoro. Da questo autunno le cose potrebbero migliorare.

Bilancia, oroscopo per il weekend

Ci sono stati giorni difficili sul lavoro, cercate di recuperare. Intanto, evitate le dispute familiari per i parenti.

Scorpione, oroscopo per il fine settimana: occhio alle spese

Tenete il portafogli sotto controllo, e puntate sull’essere esigenti sul lavoro: lottate per quello di cui avete diritto.

Sagittario, oroscopo di Paolo Fox: occhio agli slanci amorosi

Se non siete convinti di un nuovo legame non fate dichiarazioni folli.

Novità in arrivo sul lavoro.

Capricorno, I single devono avere pazienza

Per i Capricorno sarà un weekend di attesa: l’amore ancora non arriva ed è forse il caso di concentrarsi su qualche progetto.

Acquario, amore da rinvigorire per questo weekend

Gli Acquario devono uscire dalla routine e ritrovare un po’ della vecchia energia, ma si possono consolare con delle buone giornate sul lavoro.

Pesci, l’amore non procede bene: concentratevi sul lavoro

Pesci, oroscopo del weekend: difficile gestire i litigi di coppia, e avete poca fiducia in chi avete appena conosciuto.

Sul lavoro dovrete fare qualche cambiamento.