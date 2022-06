Sei sorelle anticipazioni puntata del 17 giugno: German scopre gli intrighi di Carolina, Jesus fa una mossa azzardata

Ultima puntata della settimana per Sei Sorelle: le vicissitudini della famiglia Silva hanno scosso le sei ragazze e i loro alleati. Ora la situazione potrebbe peggiorare per coloro che cospirano contro di loro. Elisa, inoltre, rischierà ancora di più di peggiorare la sua situazione continuando a combinare guai.

Jesus cerca di ricattare Don Ricardo ma potrebbe correre un grave rischio

Petra, alla fine, ha deciso di raccontare alle Silva chi ha provocato l’incidente che ha ferito Miguel, ovvero Jesus, su ordini di Ricardo. Jesus, sentendosi alle strette, ha deciso di ricattare Don Ricardo chiedendogli molti più soldi, per via dei rischi che ora potrebbe correre per lui.

Don Ricardo però potrebbe non essere affatto d’accordo e questo potrebbe mettere Jesus ulteriormente in pericolo.

German, amico delle Silva, scopre che la moglie Carolina sta complottando contro le sei sorelle e che vuole portarle a perdere l’attività. l’uomo non è affatto d’accordo con quanto sta facendo la donna e cerca di contrastarla, anche se sarà dura. A quanto pare il comportamento di Carolina nasce dalla gelosia: la donna vede che German è legato alle Silva in modo genuino e che, in particolare, sembra andare molto d’accordo con Adela, mentre il loro rapporto coniugale è logoro da anni.

Elisa è stata messa in punizione da Blanca e Diana dopo che ha cercato, con l’inganno, di attirare a sé Salvador ed ha provocato un danno al povero Carlito.

Ora è furiosa per non poter uscire di casa e, per compromettere il rapporto tra Salvador e Diana -che lei vede sempre più vicini- cerca di far leva sulla bellezza di Victoria.

In fabbrica le cose non vanno per il meglio: questa volta capita un incidente senza dolo, ovvero un macchinario sporca una preziosa partita di tessuto, che risulta inutilizzabile: le sorelle dovranno inventarsi qualcosa per salvare la situazione.