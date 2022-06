Sonia Bruganelli: perché ha un tatuaggio di Padre Pio e quando se l’è fatto

Spesso al centro di polemiche sui social network o in televisione, Sonia Bruganelli riesce sempre a distinguersi per il suo temperamento forte e diretto.

L’abbiamo vista impegnata come opinionista su Canale 5, durante tutta la stagione invernale, accanto ad Alfonso Signorini per il Grande Fratello VIP e, anche in quell’occasione, ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, entrando spesso in collisione con Adriana Volpe e diversi concorrenti nella casa.

Sonia Bruganelli e il tatuaggio di Padre Pio per la figlia Silvia

Intervistata ultimamente dal magazine online Leggo, la moglie di Bonolis ha rivelato qualche segreto inedito riguardante la sua vita privata, tra cui la presenza di un tatuaggio molto particolare sull’avambraccio.

Incalzata, a questo proposito, con domande sulla sfera religiosa, Sonia ha ammesso di essere credente non praticante e di aver ceduto a un tatuaggio raffigurate Padre Pio, per tener fede a una promessa legata alla salute della sua primogenita Silvia Bonolis, oggi ventenne.

Nata con una cardiopatia grave, già da neonata Silvia ha avuto necessità di sottoporsi a un intervento molto delicato, durante il quale è stata vittima di un’ipossia cerebrale, che le ha causato danni motori e neurologici, fortunatamente non cognitivi.

Sonia Bruganelli ed il tatuaggio di Padre Pio

Sonia Bruganelli e la visione su Padre Pio

Alle prese con un secondo intervento chirurgico, Sonia Bruganelli ha raccontato a Leggo di aver avuto la visione di Padre Pio davanti a sé, proprio la sera prima dell’operazione, e di avergli promesso che se tutto fosse andato bene per la sua piccola, si sarebbe fatta questo tatuaggio, in segno di gratitudine.

Il tatuaggio sul braccio è dunque la prova dell’esito felice di quel momento così intenso e difficile per tutta la famiglia Bonolis.

In seguito a tanta riabilitazione e fisioterapia, la giovane Silvia ha raggiunto importanti traguardi che giorno dopo giorno rendono felice lei e immensamente orgogliosi Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, più uniti che mai, nonostante le difficili prove che hanno dovuto affrontare.